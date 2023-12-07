藍綠白混戰！沈富雄預言柯文哲僅12% 再稱侯友宜有望勝選「唯有1弱點」

2024大選進入最後白熱化階段，根據《美麗島電子報》第84波民調，賴蕭配以40.1%支持度領先、侯康配以31.6%居次，柯盈配則以14.8%排第三。前立委沈富雄大膽預測，民眾黨總統參選人柯文哲得票率最多僅12%，此外，沈認為國民黨總統參選人侯友宜有望力壓民進黨總統參選人賴清德，唯獨目前還有一個「最大弱點」尚須克服。

依據《美麗島電子報》第84波民調，賴蕭配以40.1%支持度領先、侯康配以31.6%居次，柯盈配則以14.8%排第三，相較於第82波民調，柯盈配已逐漸回穩。沈富雄在節目「POP撞新聞」分析藍綠白「三腳督」選情，沈指出柯文哲目前支持度約15%，在大選之前可能還有6%左右的游離票，沈分析柯的死忠支持者約莫9%，大膽預言柯最後得票率最多12%、甚至還可能更低。

此外，沈富雄也預測不分區立委選情，國民黨、民進黨與民眾黨，最後分別能搶下15、13與6席，沈還呼籲藍營在不分區選戰部分要有慷慨胸襟禮讓白營，如此才能讓民眾黨在立法院成為關鍵少數組成聯合政府。

最後，雖然侯友宜的民調支持度緩緩上升，加上原本支持柯文哲的游離票，但沈富雄認為即使如此，依照現況仍無法擊敗賴清德。沈指出，雖然侯友宜的仇恨值不高，但侯的支持度也無法拉抬，最大關鍵是「魅力不足」。沈富雄認為，國民黨陣營目前必須營造「非侯友宜當總統不可」的氛圍，一旦成功就有機會逆轉勝，擊敗賴清德。

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