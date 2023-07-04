核電主張再進擊…侯友宜：確保萬無一失 就可重啟核四

國民黨總統參選人侯友宜繼前天喊出核二、核三都要延役，甚至核一經過專家評估後也要延役，昨天再指出，「核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四」。

侯友宜也批評，民進黨主席賴清德說核電是緊急使用，「這種用選舉語言說一說，不切實際的話，非常不負責任」。

ＴＶＢＳ「少康戰情室」昨天專訪侯友宜。針對能源政策，侯表示，「我要再次說清楚，我從來沒有反對過核電，核能絕對是能源選項之一」，要以務實態度，面對能源政策問題，日本、韓國把核能視為乾淨能源，展開延役，證明核能是穩定供電來源。

侯友宜表示，核四問題比較複雜，但對於核四的立場，他也要說清楚。侯友宜說，「核四一定要做到萬無一失，而且不是我們說了算」，經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，加上不斷去現場勘驗，以及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。他強調，這要非常謹慎評估。

侯友宜強調，他的能源政策很清楚，「穩定、安全、減碳，這是我的三大原則」；能源配比方面，「我會分析更精準後，七月找核能專家一起出來、共同面對」。

行政院長陳建仁昨天表示，核一廠實際上已不具備有發電能力，身為新北市長，侯友宜應該很了解狀況。陳建仁說，侯友宜也曾說過，無法處理核廢料，就沒有資格使用核電；現在要使用，他應該很負責任地清楚說明，應該如何處理核廢料。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，二○一六年八月四日，侯友宜擔任新北市副市長時，主張核一、核二廠都必須準時除役；侯跟他過去的說法相反，「今日侯友宜打臉昨日侯友宜」。