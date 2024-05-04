黃耀輝／蔡規若賴隨 財政將大衰

賴政府五二○即將上任，有鑑於蔡英文總統曾說過兩句大話：「我花很多錢是事實，但是我有本錢」，以及「二○二四年以後就沒有我的事了」，站在旁觀者清的立場，建議將由副總統身分就任下屆總統的賴清德，在財政規畫上，要特別注意幾件「大事不妙」。

首先，就是賴準總統別以為現在的財政狀況良好，而產生「財政幻覺」，若仍「蔡規賴隨」，續編鉅額舉債的特別預算，花光普通預算的歲計剩餘，將來的財政會很慘！

因為蔡政府過去八年的「財運」奇佳，連經濟不景氣、物價飛漲的近三年，當七成勞工的薪資被物價吃掉、實質薪資負成長的同時，稅收卻匪夷所思地，以經濟成長率的三至五倍的速度成長，稅收和經濟脫鉤，八年就超徵了一點八兆的稅收。在人民吃緊時，政府卻緊吃，顯然稅制「極不合理」，必須檢討改革。

稅收超徵，讓蔡政府產生了「我有本錢」的財政幻覺，於是「拚命花錢」，共編列了史上最鉅額的二點五兆、全靠舉債的特別預算。以致蔡政府債務餘額從上台時的五點四兆，增至六兆。加上執行中或進度落後的前瞻建設，尚未實現的債務四千億，以及本年度預算舉債近三千億，蔡總統八年執政不但耗掉財運，還增加舉債一點三兆，證明她說的「最守財政紀律，沒有債留子孫」絕非事實！

其次，蔡政府怯懦於改革勞保，以致勞保瀕臨破產，潛藏債務更暴增至十三兆，能源政策又冥頑不靈，放棄「夠、穩、廉、潔」的核電，浪費三千多億，導致台電連年鉅損，變成愈來愈大的財政窟窿。於是蔡政府又把超徵稅收，「政治撥補」六千多億予勞保及健保及台電，把歲計剩餘消耗殆盡，未幫後代子孫留一絲的儲蓄，將來怎能「悠然過日子」？

問題是，即使每年撥補勞保一千億，也要一三○年才能填滿；能源政策不改錯修正，台電虧空永無止境。一旦近期財運逆轉、稅收短徵，或長期因少子化，使得稅收及勞健保費收入萎縮，超高齡化又導致社福支出增加，將來的財政恐怕赤字連年，不但戳破蔡政府「政府不倒，勞保就不會倒」的話術，倒是「勞保、台電把政府弄倒」，才是年輕世代的可怕夢魘。

最後，民國八十八年修憲廢省並修改財政收支劃分法，中央政府收入占全部政府收入的比重（已扣除補助款和統籌分配稅款），從原來六成增加到一一三年度的七成五。顯示廢省讓中央更加集權又集錢，垂直失衡的問題比地方政府之間的水平不均更為嚴重，傷害地方自治及侵蝕地方財政健全。

為兌現賴清德擔任行政院長時開出的「修訂財劃法」支票，改善長達廿六年的財政垂直失衡，解決地方財政患寡重於不均的問題，落實以民為主的地方自治，並避免中央政府將超徵稅收超花的問題，新政府應將修訂財劃法的重點，放在全部政府收入的十五％，「還給」地方政府，才能真正改造財政，重建紀律，洗滌人心。

（作者為台北商業大學財稅系教授）