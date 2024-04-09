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006208該搭00733或00757？網曝「這搭配」適合懶人放養

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF配置。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友討論ETF配置。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

ETF又被稱為懶人投資法，近年來備受台灣人歡迎，尤其以無暇看盤的年輕人最愛。有網友每月定期定額一萬元買進006208，他考慮再加碼投資00733或00757，其他人則指出，前者可以直接「放養」，後者則是波動大，要記得停損。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他每月定期定額一萬元買進006208，為想配置更為完整，正在考慮加碼投資00733或00757，由於兩檔ETF投資項目差異頗大，因此令他相當猶豫。

該網友也問，每月定期定額比例該如何搭配，他考慮006208比上新標的是2:1或7:3。他目前考慮四種投資組合，分別為006208+00733、006208+00757、006208+一檔高股息、006208+00733或00757+一檔高股息。

其他人則留言「選手一，可以直接放養。選手二，波動很大要記得停損」、「我目前是006208+00713定期定額，比例是6:4（006208在前），遇跌或有閒錢再加碼時，以006208為優先」、「我是選手一組合006208+00733，目前投資金額2萬、5000元，00733這次配息不錯，已經決定要在除息日多買一點」、「如果是我的話，6208 40%、733 20%、662 40%」。

還有人留言「我自己是台股科技型ETF 881/935 +美股voo+qqqm，你的選手選擇的話我會挑6208+757，美國大型股比台股中小型企業更具吸引力」、「我目前是6208、733、919搭配，比例大概是50%、30%、20%，最近733要除權息，考慮加碼」、「我個人是選手四 006208+00733+00878，比例大概是7：2：1，00878主要是領到配息後再投入006208」。

006208富邦台50 00733富邦臺灣中小 00757統一FANG+ Dcard ETF 台股 高股息

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