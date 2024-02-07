每月存股一萬複利5％計算35年能破千萬！ 那0056、00878、00919、00929該選誰？

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聯合新聞網／ 黑手阿榮
台股示意圖。攝影／記者許正宏
台股示意圖。攝影／記者許正宏

每月10000元開始投資，退休後有多少？

每月定期10000元

用複利5%來試算，得出幾年後退休，退休後有多少錢。

用現在25歲來舉例：

40歲退休：資產有2,638,769元

50歲退休：資產有5,848,501元

60歲退休：資產有11,076,818元

提早開始比較好

由此可以得知，用1萬元投資15年跟一樣1萬元但投資35年的差距有多大，人的一生很難決定何時會發生什麼事，唯一我們能控制的就是馬上執行，才能讓時間提早發揮效果。

這其實也顯示一個結果，如果我們越早投資，讓錢更早進去執行複利，最終的報酬一定會比用同樣金額但晚開始的人要好。

熱門高股息ETF大比拚

既然知道了提早投資的重要，可以來看看股市裡現在熱門ETF，同樣1萬元定期定額，從25歲累積到60歲後的資產有多少，以及每年可領股息有多少？

新同學00919真的太厲害啦！

新同學00919黑馬出線

因為00919的殖利率高達10.16%，比起其它老牌ETF有著3%左有的差距，因為小小的這3%，累積35年後這個差距驚為天人！

所以我們可以歸納以下2個重點：

1.投資理財要越早越好

2.複利的%數越高越好

00919基本介紹

這支00919在2022年10月時成立，短短一年多一點的時間它的規模就成長到超過千億元大關，可說是相當不簡單，直接衝擊高股息ETF的市場，來勢洶洶！

1.除息時間：每年3、6、9、12月（季配息

2.基金規模：1069億（台股第5檔千億ETF）

3.兩段式選股：5月精選鎖定高息股，12月依EPS成長率預選高息股

4.可與0056、00878打造月月配組合

5.產業配置：電子76%、傳產12%、金融4%

結論

以上試算結果都是用過去的數據回測，這檔00919新同學在去年繳出很亮眼的成績單，但未來走向如何大家還是可以繼續觀察下去，只能說它去年的表現真的算初生之犢不畏虎。

再來就是累積到60歲時退休的資產試算，各檔ETF我都是用以往的數據做回測，不保證未來的走勢一定都能如公式所計算，而這樣的算法也需要把每次領到的股息再投入才能達到複利的效果。

以上分享僅供參考，並非投資建議，大家在投資理財時還是要自己判斷喔！

◎本文內容已獲 黑手阿榮 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF EPS 季配息 月配息

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