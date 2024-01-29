是否該抱股過年！ 她點破「到底該如何預測」：認同樂活大叔存股0056的經驗

上班前碎碎念系列

下週一就是台股農曆年前封關日，昨天假日時女子看到新聞在訪問一些老師「現在手上有OOO股票，能不能抱過年」，接著就開始分析「抱過年勝率多少」。

對於這些吸引大家眼球的新聞標題，女子大概不評論太多，但是大家如果平常有做風險分散、股債配置，我想大概也不大需要很費心去想這題了。尤其這段時間國際經濟情勢很多不可控的變化，大家又如何去預測呢？

昨天看到 樂活分享人生 施昇輝叔叔(？)分享的0056存股經驗，也是類似的邏輯，我是很認同的。其實就是確定自己的方向，不用過度貪婪及恐懼，因為真的不可能一直買在最低賣在最高。

女子還是努力工作的上班族，所以先前也說高股息產品不會是我長期持有的產品，不過就像施昇輝提到「不想除息」的人其實也有不參與除息的做法，這點大家可以參考施昇輝的文章。

回到每天上班前碎碎念的主題，上週五美股漲跌互見，但以科技類股為主的費城半導體指數下跌2.91%為最多，今天台股滿有可能因此受到影響；債券市場部分殖利率小漲，因此價格今天大家也可以關注是不是要再趁下跌小補一點。而從這二個指標來看，先前找不到買點的人可能都可以評估自己的狀況看看是不是分批加碼自己鎖定的產品標的。

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