00929近十日被賣超百萬張…今下跌2％多！ 專家：可以了啦若一路上30要我怎分析？

復華台灣科技優息（00929）表現佳，吸引不少散戶投資，有網友發現，近十天賣超一百多萬張，擔心是「過度溢價」，接著股價恐怕會下跌。不少人認同他的判斷，不過也有人認為這並不重要，只要等配息就夠了，且ETF長期投資不必像個股一樣看盤，除非有耐心等股災進場，否則定期定額是最佳投資辦法。

一名網友在PTT發文表示，近幾天發現00929十天賣超一百多萬張，他擔心出現過度溢價，導致大戶參與套利，因此他推斷，未來如果成份股沒有爆炸性成長，股價可能會下跌，屆時就是撿便宜的好時機。

不少人認同並留言「套利，現在高息ETF成交量這麼大，我猜也有人這樣玩」、「溢價買，造市商賣給市場啊」、「等股災的時候再撿，現在撿ETF都太盤了，成份股幾十檔，此跌彼漲，都不是好價位」、「散戶喜歡買，外資就倒給你，外資高歌離席」、「像去年10月， 00878只有15元，那個才適合進場」。

但也有人不以為然表示「你把ETF當個股啊」、「不重要等配息就好」、「現在買放20年，不必看盤，等跌沒有意義」、「笑了，etf長期投資還這麼麻煩幹嘛，當個股操作喔？」、「買ETF還被搞得像個股那麼累」。

還有人說「ETF，想要便宜價就是絕大部分成份股都大跌，但通常有跌有漲，要全面下跌只有股災時。如果沒有耐心等股災，你就只能定期定額，因為你不會知道什麼時候是低點」。

股市達人股添樂也在臉書發文表示，今天00929下跌2.27％，雖然也不是多深的數字，不過這個跌幅已經創掛牌以來的單日最高，可見它過去一段時間的表現有多強勁。

他開玩笑表示「可以了啦，休息一下也好啦，如果就這樣一路漲到30塊，我也不知道該怎麼分析」。

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