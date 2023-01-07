00878今年有望成受益人數最多的ETF！「這檔」直追將擠進前10名

新的一年把頭髮剪短了，然後股票好像就真的開始漲了耶！

昨晚費半+4.6％/台積電ADR+3％/聯電ADR+6.2％，如果許願這麼神準，那剃光頭台指不就直上2萬點？

回到年度的人氣榜，00878的受益人數又在一個月內增加3.6萬人，照這個增速，估計在今年夏天00878滿三周歲之前，就有機會登上「台股人氣王」。

同時00713在12月季配集氣效應的推升之下，單月也成長了將近2萬人，排名一次往前跳了四格，即將進入前十大，純台股ETF總人數也在2022年底正式突破400萬人了。

在1月號影片除了分析2022年度總績效，這次特別再加碼「連續打敗大盤」以及「規模人氣年增榜」的統計，帶大家用不同的角度瞭解ETF過去一年來的變化。

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