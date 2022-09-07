規模暴增、經理費降、年配改季配... 專家：00713這「三特點」都很穩

元大台灣高息低波（00713） 這檔ETF，名為元大高息低波，早在2017年9月就已上市。過去幾年，股民大概知道高股息ETF成員中，有一檔股息配得不錯、價格也穩定，就是聲量比波動還要低，還常常與00731搞混。不過就在過去1年的時間裡，這檔ETF發生了2項徹底「轉骨」的關鍵事件。

首先是去年11月宣布豪配3.15元的股息，殖利率一口氣衝上7%引發市場關注，規模也在短短一個月的時間裡，從36億暴增為94億。得益於規模的增加，基金經理費也從0.35%降為0.3%。低成本作為主流高股息ETF的基本配置，這檔ETF算是完成1塊重要拼圖。

其次是今年7月底，這檔ETF做了一個對存股族張開雙臂的重要決定，那就是配息頻率由「年配」改為「季配」。至此這檔ETF擁有了「高股息」、「低費用」、「季配息」等3大主流高股息ETF的理想配置，這一刻起00713逐漸進入了股民自選觀察名單。

這檔ETF的精神，幾乎圍繞在1個「穩」字，它表現在幾個面向，例如獲利穩、配息穩、價格穩。所以它通常不會是配息最大方，也不會是漲幅最高，不過換來的，是在空頭時期相對抗跌的表現。以今年為例，大盤跌了6%，這檔ETF只下跌6.2%。

除此之外，我覺得它有幾項鮮明的特色：

1.一直以來台股有許多「定存股」因為過不了流動性的門檻，所以常常被高股息ETF給擋在門外。不過這檔ETF並沒有這項限制，少了這項限制，就多了非常多長期定存股的選擇。例如你可以看到大統益、宏全、中保科、崇越、卜蜂等成交量雖低，不過卻是配息穩定、長年趨勢往上的績優股

2.「穩」字體現在成分股，就是不會被「高殖利率」給迷惑，例如股息特高，但是過往獲利是賺一年虧一年的，或是某一年大方某一年小氣的，還是股價常常搭雲霄飛車的股票，就不會入選成份股，這麼做是為了避開高殖利率的陷阱－賺股息賠價差

3.成立以來年化波動12.9%，明顯低於同期大盤的16.4%。可以說它很無聊，不過無聊的另一面，也代表你一整年都不太需要關心它，可以把你的關心用在其它人事物上。另外這項特質，也很意外地適合接下來混沌不明的國際局勢。

整體而言，我認為這檔ETF的內涵非常貼近當前投資人的需求，唯獨對於理想很豐滿、但錢包很骨感的小資族來說，可能存在1個猶豫不決的理由，那就是目前要價40塊(一張4萬元)。不過近期很多券商也針對這檔ETF推出手續費1元，低消1000元的定期定額活動，可以依照自己的荷包來評估。

最近剛好是這檔ETF首次季配息的時間點，預計每單位配1.45元，除息日是9/19，只要下週五(9/16)前買進都能參與。對這檔ETF有興趣的朋友，可以移至官網看看它的成份股與了解其指數編製方式。

撰文作者：陳相州

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本內容已獲作者授權轉載，原文出自微股力：一檔逐漸躍居主流的高股息ETF