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數甲考題惹怒學生！大考中心慘被刷1星 主任變「遊戲王卡」酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
111分科測驗落幕，部分考生因題目太難湧進Google評論怒刷1星負評。圖為考生示意圖。記者曾原信／攝影
111分科測驗落幕，部分考生因題目太難湧進Google評論怒刷1星負評。圖為考生示意圖。記者曾原信／攝影

大學第一屆分科測驗於12日落幕，出題難度再次掀起熱議，其中數甲題目出現「黎曼和」難倒大票學生，教師們也指出，這是許多老師會直接跳過的部分，能完整表達的學生應該不多。事後許多網友在大學入學考試中心的Google評論下給出一星負評，並留言痛罵「大考中心誤我一生」、「可以不要這樣殘害自然組學生嗎」，還有網友製作大考中心主任周兆民版的遊戲王卡諷刺題目太難，目前整體評分已降到1.2星。

今年首度由指定科目考試轉型為大學分科測驗，以108課綱命題使題型出現許多轉變，尤其是數學甲第12到14題，以積分的基礎觀念「黎曼和」命題考倒許多學生。根據中央社報導，補教老師林名揚於受訪表示，「黎曼和」在舊課綱多被隨便帶過或簡述結果，就算在108課綱下，礙於高三上學期要一邊學微積分、一邊複習，也很少有老師會細講。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊則指出，過去鮮少出現過求體積的題目，且還須搭配「黎曼和」的式子，應很少學生能完整表達，恐怕又會出現一群被數學嚇到的考生。

111學年度分科測驗數學甲，第12到14題以積分概念「黎曼和」命題。圖取自大考中心官網
111學年度分科測驗數學甲，第12到14題以積分概念「黎曼和」命題。圖取自大考中心官網

事後果真有部分考生不滿考試題目，湧進大考中心的Google評價狂刷一星，並留言宣洩怒火，「自然組學生生來苦命？可以不要這樣殘害自然組學生嗎」、「大考中心出題屬實牛逼，分科取消國英數乙，且數甲與物理出的如此有難度，想必是為了讓學生越挫越勇吧」、「不是難度平穩嗎，一定是99%的考生智商不足對吧」。還有網友將大考中心主任周兆民的頭像惡搞成動畫「遊戲王」中的陷阱卡，稱只要發動此卡，旗下的學測數學保證電爆大部分考生，讓大家懷疑人生。

此事被網友轉貼到Dcard後也引發不少討論，「笑死1.2顆星」、「沒鑑別度的題目真的」，也有許多網友替大考中心說話，「考難被罵，考簡單也罵」、「自己爛怪別人考太難，可憐啊」、「考試這種事本來就是篩選學生的機制啊，自己程度不好不能怪考試難吧」、「哎呀，講這麼多還不就自己不夠好，怪東怪西的」、「吵什麼，本來就不該那麼多沒能力讀大學的人跑去浪費資源讀大學」。

有網友製作周兆民主任版的遊戲王卡。圖擷自Dcard
有網友製作周兆民主任版的遊戲王卡。圖擷自Dcard

111分科測驗 分科測驗

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