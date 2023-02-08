經典賽／林岱安、高宇杰入選國手 守備型捕手比強攻更受重視

因為疫情而延後舉辦的第5屆世界棒球經典賽，將於3月8日在台中洲際球場正式開打，中華隊在多方考量下，於2月6日公佈30人正式名單。這次陣容換血不少，因此受到球迷廣泛討論，包含今年狂拿10勝的吳哲源、前全壘打王林安可成為遺珠，而范國宸、林岱安、江坤宇則是進職棒後首度擔任國手。

中華隊捕手位置一向頗受關注，近15年國家隊捕手主要由葉君璋、高志綱、林琨笙、林泓育等人擔任。葉君璋及高志綱早已退休；林琨笙則是今年底被戰力外，已決定高掛球鞋轉任教練及球探；林泓育則大多以指定打擊為主，本次因故婉拒出賽。少了這些老經驗的捕手，加上中職目前能蹲擅打會配球的王牌缺貨中，因此大家都很關心誰能擔任中華隊的場上指揮官。

高志綱打擊、配球及守備都不錯，過去一直中華隊的固定捕手人選，但他現在已是教練團成員，新的護國神捕還在找接班人。 聯合報系資料照片

捕手位置由吉力吉撈．鞏冠、林岱安、高宇杰及戴培峰等4位入選中華隊36人名單，最後去年中職蹲捕最多場的戴培峰成為唯一無緣國手的一位。將出征經典賽的三位捕手中，吉力吉撈．鞏冠曾是旅外球員，但過去因傷影響或球團不放人，前次擔任國手已是2014年仁川亞運。他的長程火力凶猛，預料會是台灣隊不可或缺的中心打者，但他的阻殺能力較差，所以賽事中主要擔任指定打擊，並不需要常蹲捕。本屆賽事應該還是著重在他的打擊，有可能視戰況需求時才會蹲捕，主力捕手應還是會由另外兩位擔任。

近年唯一有國手經驗的則是高宇杰，他在2018年加入中信兄弟後，直到2019年季中才升上一軍，而且繳出亮眼的表現，讓他意外入選當年世界棒球12強中華代表隊。雖然引導投手能力頗受好評，但打擊表現每況愈下，最終球團決定找外援福來喜蹲捕，去年賽季他出賽數銳減，淪為替補。不過考量他捕手功力堪稱一流，加上有國手經驗，以及在大賽時總是表現特別穩定，因此中華隊選才最後棄戴保高。

高宇杰雖然因為打擊不佳，去年出賽數銳減，但他的引導及守備功力十分被看重，有機會成為這次中華隊的主力捕手。 中信兄弟球團提供

林岱安是中職這三年來最穩定出賽的捕手，而且師承王牌捕手高志綱，本有機會參加2019年12強賽，但最後因為該屆沒有同隊投手而遭割捨。業餘時期曾榮獲U-21世界盃全明星隊捕手，然而他加入職棒後表現不如預期，還一直改名改運，在2019年總算打出身手，拿過兩次金手套及一次最佳十人。不過他同樣有打擊方面的問題，球隊也曾經想找其他球員蹲捕，最後考量守備能力後，仍是以他為主戰捕手。

在高志綱退出舞台之後，統一獅試過非常多捕手，最終林岱安靠優異的守備功力脫穎而出，成為獅隊新的主戰捕手。 聯合報系資料照片

這次中華隊缺乏大砲型強打，要能夠像過去打擊年時代那樣一棒擊沉對手很不容易，勢必也要擋住對手的攻勢。因此投手及守備的表現將成為本屆經典賽影響台灣隊成績的關鍵。捕手又被稱為球場上的指揮官，除了自身要夠沉穩，還要能夠掌握狀況適時的幫助投手配球，給予投手安定感外，以及給予內野整體的守備指引。捕手自身的守備功力，還要防止對方兵不血刃的推進壘包，並且可以護住本壘，不讓對方輕易越雷池。因此無論捕手在配球、守備方面，都是可以左右戰局的重要因子。

既然找不到打擊、配球及守備都不錯的捕手，中華隊在選才上就必須做些取捨。從以往國際賽狀況及中職的案例，守備型捕手似乎能夠發揮更大的影響力，必須受到更多的重視，當然也期待有朝一日，中華隊再現能蹲擅打會配球的王牌捕手。