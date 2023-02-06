快訊

戰爭中尋找失蹤父親 星雲大師12歲意外出家全因為他

發文弔星雲大師 韓國瑜：世界上有3種人值得敬仰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／缺乏大砲型強打 中華隊打線將展現新風貌

聯合新聞網／ Ramos
中華隊歷年在經典賽的13場比賽中僅打出5支全壘打，分別由陳鏞基、彭政閔(左三)、陽岱鋼、張志豪、林哲瑄所打出，每一轟都是相當不容易。 聯合報系資料照片
中華隊歷年在經典賽的13場比賽中僅打出5支全壘打，分別由陳鏞基、彭政閔(左三)、陽岱鋼、張志豪、林哲瑄所打出，每一轟都是相當不容易。 聯合報系資料照片

2023年第5屆WBC世界棒球經典賽中華隊今天將公布30人正選名單，其中打線比較缺乏具長程火砲的打者，要靠長打大量取分拿度不低，十足考驗選手戰術執行能力和臨場發揮。

過去4屆經典賽中華隊打13場比賽，戰績3勝10敗，平均每場得分為4.1分，場均出現2.4支長打，有5支全壘打，包括第一屆陳鏞基轟中國滿貫彈，第三屆彭政閔轟澳洲、陽岱鋼轟荷蘭，還有第四屆張志豪對荷蘭開砲，林哲瑄砲打南韓。

如果扣除首屆對中國，中華隊單場狂敲15支安打灌進12分，整體而言，經典賽中華隊要從列強手中取分並不容易，更不用說開轟、敲長打了。

陽岱鋼在2013年經典賽對荷蘭之戰轟出2分砲，他帶著信心回到火腿後，跟著打出生涯最輝煌的兩個球季。 聯合報系資料照片
陽岱鋼在2013年經典賽對荷蘭之戰轟出2分砲，他帶著信心回到火腿後，跟著打出生涯最輝煌的兩個球季。 聯合報系資料照片

以中華隊打得最好的第三屆來看，當時團隊打擊率0.261，在各參賽國名列第9，長打率0.357同樣排名第9，換句話說，在世界頂級國際大賽，我們要和強國拚攻擊火力，不見得佔上風。

另外一點是，經典賽中華隊幾乎很少下達純盜壘戰術，近三屆10場比賽只發動3次盜壘、成功1次，短期比賽每個壘包都很珍貴，本來就很少讓打者起跑搶壘，這屆經典賽中華隊有不少具腳程的快腿，是否能用速度壓迫對方防線也是觀察重點。

這屆經典賽中華隊比較具備長打能力的打者，就屬這幾年待在大聯盟的張育成，中職新科全壘打王吉力吉撈．鞏冠，以及2020年拿下新人王、全壘打和打點王的林安可，其他都屬於短程或中長程打擊類型的打者。

吉力吉撈·鞏冠在去年以14轟拿下中職全壘打王頭銜，中華隊在經典賽極需要他的長打火力。 聯合報系資料照片
吉力吉撈·鞏冠在去年以14轟拿下中職全壘打王頭銜，中華隊在經典賽極需要他的長打火力。 聯合報系資料照片

無論先發打線怎麼排，中華隊勢必無法仰賴長打火力大量取分，而是要以打線串聯和戰術推進為主軸，加上短期大賽投手佔優勢，面對陌生的投手如何迅速適應突破成了一大課題。

上屆經典賽中華隊首戰以色列，對方就推出大聯盟生涯累計124勝的強投馬基斯(Jason Marquis)登板先發，次役對荷蘭，先發投手則是大聯盟生涯拿下53勝的楚真斯(Jair Jurrjens)，最終戰對地主南韓，由左投梁玹種先發，該年他在韓職豪取20勝奪勝投王，都是王牌等級的投手。

上屆經典賽中華隊首戰對以色列雖然打出12支安打，但被對手打出20支安打，還包含2支全壘打，中華隊以7：15慘敗。 聯合報系資料照片
上屆經典賽中華隊首戰對以色列雖然打出12支安打，但被對手打出20支安打，還包含2支全壘打，中華隊以7：15慘敗。 聯合報系資料照片

3月經典賽中華隊首戰巴拿馬，不用多說，這一場至關重要，國際賭盤和外媒戰力分析，這兩隊在A組實力相對較弱，如果首戰輸球，對中華隊或巴拿馬而言，前景不容樂觀，到時候雙方一定會押出最好的幾名投手應戰，全力搶勝，畢竟預賽要搶下3勝，晉級八強之路會比較篤定，中華隊要如何突破巴拿馬「最強投手陣」，屆時見分曉，過了巴拿馬這一關，再來談下一步。

棒球專欄 中華職棒 經典賽 彭政閔 陳鏞基 陽岱鋼 林安可 吉力吉撈

相關新聞

投打守三項全能 名人堂應為葛蘭基留一席位

就在上週，今年10月將年滿40歲的皇家投手葛蘭基（Zack Greinke）決定與老東家續約一年，正式開啟他漫長球員生涯的第20個大聯盟球季。如此一來，已經是現役投手中球齡最長的葛蘭基還將成為21世紀

經典賽／缺乏大砲型強打 中華隊打線將展現新風貌

2023年第5屆WBC世界棒球經典賽中華隊今天將公布30人正選名單，其中打線比較缺乏具長程火砲的打者，要靠長打大量取分拿度不低，十足考驗選手戰術執行能力和臨場發揮。 過去4屆經典賽中華隊打13場

日職／A咖洋砲難產 竟然已陷3年個人獎乾旱期

日本職棒受洋將戰力影響的程度相當深，因此歷史上洋將佔據個人獎項的現象也相當明顯。尤其是外籍洋砲更是佔有舉足輕重的地位，不僅產生過阪神虎隊的三冠王洋砲巴斯（Randy Bass），也有以60轟過超越王貞

「小蛇成長記」陳聖平疫情下無畏挑戰美夢

【撰文・鄧心瑜】 美國亞利桑那州，是和台灣有一樣高溫氣候，卻少了潮濕與悶熱漠都，陳聖平「美夢」從這開始，短短幾年在響尾蛇已體驗各式各樣遭遇，碰上疫情、遇上低潮，也在異鄉體會什麼叫靠自己突破，年僅

聯盟最速男的蛻變與成熟 福克斯助國王終結爛隊命運

帶著NBA歷史上最久連續16年未進季後賽，同時也是北美四大職業運動目前紀錄保持進行式的沙加緬度國王隊，本季展現出擺脫弱旅的企圖心。 在聯盟流行著雙衛、雙側翼為主軸的浪潮中，國王堅持著一裡一外的兩人搭檔

史上最爛馬刺 期待第三次復刻選秀奇蹟！

馬刺主場109：119不敵西區第三國王，吞下七連敗，進入2023年，馬刺17戰2勝15敗，這可能是馬刺隊史最難堪一段時期。 馬刺這場球傷了先發主控瓊斯(左腳扭傷)和先發大前鋒索漢(下背挫傷)，瓊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。