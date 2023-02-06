經典賽／缺乏大砲型強打 中華隊打線將展現新風貌

2023年第5屆WBC世界棒球經典賽中華隊今天將公布30人正選名單，其中打線比較缺乏具長程火砲的打者，要靠長打大量取分拿度不低，十足考驗選手戰術執行能力和臨場發揮。

過去4屆經典賽中華隊打13場比賽，戰績3勝10敗，平均每場得分為4.1分，場均出現2.4支長打，有5支全壘打，包括第一屆陳鏞基轟中國滿貫彈，第三屆彭政閔轟澳洲、陽岱鋼轟荷蘭，還有第四屆張志豪對荷蘭開砲，林哲瑄砲打南韓。

如果扣除首屆對中國，中華隊單場狂敲15支安打灌進12分，整體而言，經典賽中華隊要從列強手中取分並不容易，更不用說開轟、敲長打了。

陽岱鋼在2013年經典賽對荷蘭之戰轟出2分砲，他帶著信心回到火腿後，跟著打出生涯最輝煌的兩個球季。 聯合報系資料照片

以中華隊打得最好的第三屆來看，當時團隊打擊率0.261，在各參賽國名列第9，長打率0.357同樣排名第9，換句話說，在世界頂級國際大賽，我們要和強國拚攻擊火力，不見得佔上風。

另外一點是，經典賽中華隊幾乎很少下達純盜壘戰術，近三屆10場比賽只發動3次盜壘、成功1次，短期比賽每個壘包都很珍貴，本來就很少讓打者起跑搶壘，這屆經典賽中華隊有不少具腳程的快腿，是否能用速度壓迫對方防線也是觀察重點。

這屆經典賽中華隊比較具備長打能力的打者，就屬這幾年待在大聯盟的張育成，中職新科全壘打王吉力吉撈．鞏冠，以及2020年拿下新人王、全壘打和打點王的林安可，其他都屬於短程或中長程打擊類型的打者。

吉力吉撈·鞏冠在去年以14轟拿下中職全壘打王頭銜，中華隊在經典賽極需要他的長打火力。 聯合報系資料照片

無論先發打線怎麼排，中華隊勢必無法仰賴長打火力大量取分，而是要以打線串聯和戰術推進為主軸，加上短期大賽投手佔優勢，面對陌生的投手如何迅速適應突破成了一大課題。

上屆經典賽中華隊首戰以色列，對方就推出大聯盟生涯累計124勝的強投馬基斯(Jason Marquis)登板先發，次役對荷蘭，先發投手則是大聯盟生涯拿下53勝的楚真斯(Jair Jurrjens)，最終戰對地主南韓，由左投梁玹種先發，該年他在韓職豪取20勝奪勝投王，都是王牌等級的投手。

上屆經典賽中華隊首戰對以色列雖然打出12支安打，但被對手打出20支安打，還包含2支全壘打，中華隊以7：15慘敗。 聯合報系資料照片

3月經典賽中華隊首戰巴拿馬，不用多說，這一場至關重要，國際賭盤和外媒戰力分析，這兩隊在A組實力相對較弱，如果首戰輸球，對中華隊或巴拿馬而言，前景不容樂觀，到時候雙方一定會押出最好的幾名投手應戰，全力搶勝，畢竟預賽要搶下3勝，晉級八強之路會比較篤定，中華隊要如何突破巴拿馬「最強投手陣」，屆時見分曉，過了巴拿馬這一關，再來談下一步。