中職／捕手功力日益重要 能蹲擅打會配球的王牌仍缺貨

中華職棒過去在打擊年之時，投手常被打得七葷八素變成戰力外，成為各隊補強的重點。不過隨著比賽用球的調整，讓投、打戰力逐漸均衡之後，比賽不再是只靠一棒擊沉，比拚戰力之外還需要戰術鬥智。因此除了球員本身的戰力養成、球團在休賽季補強及外援的補給之，教練團在場邊的運籌帷幄也成為很重要的一環。

比賽不只是投、打、守的對決，在中信兄弟去年找來福來喜後，他明顯有幫助球隊壓低失分的能力，讓久被忽視的捕手功力再度受到關注。捕手又被稱為球場上的指揮官，他們需要洞悉場上的狀況，除了在配球方面即時給予投手指引，甚至要與內野站位做搭配。另外阻殺功力可以防止對方兵不血刃的推進壘包，還要應付本壘攻防，其實捕手真的是十分重要。

過去許多球隊考慮打擊串聯，因此放上攻擊型捕手，而配球的工作則由場邊教練團下指導棋，或是讓較有經驗的投手自行處理。但如樂天擁有林泓育及廖健富，明明可以排進打線增加火力，但卻因為守備能力的考量，過去多是讓黃浩然、劉時豪蹲捕，現在則是重用張閔勛、嚴宏鈞，另外樂天在選秀會連續三年選入捕手，去年更是用第一輪籤，都是希望找來更可靠的捕手。

林泓育雖是中職捕手中打擊火力最突出的一員，但可惜因為他的守備表現較差，因此大多擔任指定打擊。 聯合報系資料照片

有許多捕手有不錯的配球功力，但無奈打擊能力實在不佳，常讓教練不知如何是好。像是1992年巴塞隆納奧運國手白昆弘，靠著絕佳的捕手功力成為當屆的主戰捕手，在四強賽與郭李建夫的搭配，更是資深球迷心目中的經典畫面。進入職棒後，他的守備依舊靠譜，甚至還有速度加持，可惜打擊還是最大罩門，尤其三振次數更是當年的紀錄保持人，讓球隊不得不找替代人選來補強。1997年下半季，白昆弘被興農牛借將給二代鷹，隨著時報鷹停權，牛隊也沒有讓他回歸。原本這麼傑出的捕手，就只留下5年出賽紀錄，沒能在職棒繼續發光發熱。

美國職棒出過非常多能蹲、擅打、會配球的捕手，包含這幾年退役的普沙達(Jorge Posada)、波西(Buster Posey)、莫里那(Yadier Molina)，在轉隊頻繁的大聯盟殿堂，他們的能力讓母隊無論如何都捨不得割愛，分別成為紐約洋基、舊金山巨人、聖路易紅雀的看板球星，職業生涯未曾改披他隊球衣。另外還有從日本到美國都有優異的表現城島健司，昔日更是被稱為亞洲最強捕手，他們攻守俱佳的能力，令球迷十分回味。

中華職棒有這樣的全能捕手嗎？

中職生涯蹲捕超過500場的捕手共有11人，在捕手身份出賽紀錄中，林泓育及鄭達鴻為打擊率第一及第三的球員，但他們擔任其他守備位置遠多於蹲捕。主力為捕手身份的球員中，以統一獅曾智偵打擊率0.296最高，而且他還與鄭達鴻並列盜壘次數最多，他獲得6次最佳九人及3次金手套，甚至在44歲退休又復出的狀態下還擊出全壘打，應可稱為中職最強捕手。

另外一位同樣攻守俱佳的捕手，也是出自於統一獅，就是現在仍擔任球隊首席教練的高志綱。他蹲捕高達991場，且有0.280的打擊率，上壘率及長打率都有3成以上水準。除了打擊不錯外，他的守備及配球能力都是首屈一指，可說是近十年來中職最強捕手。

高志綱有很好的守備及配球能力，打擊表現也不錯，只可惜他退役後，中職就看不到這樣等級的王牌捕手了。 聯合報系資料照片

若是不強求要有中心打者的打擊能力，像是洪一中、陳瑞昌及林琨笙蹲捕時約0.266的打擊率表現，基本上算是中規中矩，同樣具備令投手安心的協同作戰能力，因此過去也都是長期擔任主戰捕手。中職生涯蹲捕最多場次的則是葉君璋，他的打擊表現並不是很好，但至少不會一安難求，或是成為必死無疑的自殺棒，因此靠著有非常好的引導能力，他曾幫當年殘破不堪的兄弟象拿下總冠軍。

這幾年各隊調度中，僅有捕手王國統一獅的林岱安有連續三年蹲捕75場以上，其餘不是多人輪替，就是年年換先發。連旅外的張進德、吉力吉撈．鞏冠都因為不同原因未能固定蹲捕。由於捕手的攻、守難兩全，各隊這幾年都在選秀會甚至外援補強，明顯都是深知捕手功力的重要性！期待各隊能早日再培養出能蹲、能打又會配球的王牌捕手。