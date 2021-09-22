北市校園開打BNT疫苗 學生鎮定：不會痛

台北市BNT疫苗校園接種計畫今天開打，市長柯文哲上午視察施打狀況時提醒同學不用緊張，放學就回家、不要亂跑。對打完後的感受，學生鎮定表示「不會痛」，並感謝醫護人員。

台北市今天開始進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗校園接種計畫，柯文哲與副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金上午一同前往育成高中視察。

教育局表示，育成高中共有1736名學生願意在校內接種疫苗，由聯合醫院忠孝院區出動4名醫生、17名護理師，在活動中心採宇美町式打法替學生施打，並依循教育部指引，播放音樂避免暈針。

接種前，忠孝院區醫護人員會貼心詢問學生「有沒有吃早餐」並協助紓緩情緒，學校與家長會則準備免費麵包及運動飲料，提供需要的學生使用。

教育局人員關心接種完後的學生狀況，一名男同學搖頭表示：「不會痛。」另一名學生則說，很感謝細心、辛苦的醫護人員，很期待這次的疫苗打完後，可以早日回歸正常的生活。

柯文哲說，打疫苗不用緊張，打完之後可以請三天疫苗假，但不表示一定要請三天，「看你的良心」，並提醒學生今天打完放學就回家，不要亂跑。

教育局表示，北市共147所高中職、國中、特教學校、外僑學校和五專等，今天至10月6日分兩階段替約14萬8760名學生校內接種。

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