快訊

【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

北市校園開打BNT疫苗 學生鎮定：不會痛

中央社 / 台北22日電

台北市BNT疫苗校園接種計畫今天開打，市長柯文哲上午視察施打狀況時提醒同學不用緊張，放學就回家、不要亂跑。對打完後的感受，學生鎮定表示「不會痛」，並感謝醫護人員

台北市今天開始進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗校園接種計畫，柯文哲與副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金上午一同前往育成高中視察。

教育局表示，育成高中共有1736名學生願意在校內接種疫苗，由聯合醫院忠孝院區出動4名醫生、17名護理師，在活動中心採宇美町式打法替學生施打，並依循教育部指引，播放音樂避免暈針。

接種前，忠孝院區醫護人員會貼心詢問學生「有沒有吃早餐」並協助紓緩情緒，學校與家長會則準備免費麵包及運動飲料，提供需要的學生使用。

教育局人員關心接種完後的學生狀況，一名男同學搖頭表示：「不會痛。」另一名學生則說，很感謝細心、辛苦的醫護人員，很期待這次的疫苗打完後，可以早日回歸正常的生活。

柯文哲說，打疫苗不用緊張，打完之後可以請三天疫苗假，但不表示一定要請三天，「看你的良心」，並提醒學生今天打完放學就回家，不要亂跑。

教育局表示，北市共147所高中職、國中、特教學校、外僑學校和五專等，今天至10月6日分兩階段替約14萬8760名學生校內接種。

疫苗 教育局 醫護人員

延伸閱讀

五倍券開跑被塞爆 柯文哲酸漏氣：若在立院要被毒打

林右昌說未來國民黨主席柯文哲 藍批裂解手法太粗糙

柯文哲見BNT疫苗瓶身簡體字 狠酸「毋效啦堅持什麼」

備戰2022 柯文哲3天跑3縣市 啟動「全台面試之旅」

相關新聞

BNT首打學生爆不適！桃園大園高中1男學生暈針

桃園市大園國際高中學生1427人今天上午率先全國施打BNT疫苗，校方安排學生在活動中心輪流等候施打，疫苗接種過程，一名高...

柯文哲見BNT疫苗瓶身簡體字 狠酸「毋效啦堅持什麼」

全台青少年今起陸續接種BNT，台北市長柯文哲上午前往育成高中視察疫苗接種狀況，提醒同學接種後身體不適，可請三天疫苗假，但...

學生首劑BNT 接種注意影片一再播還放音樂

桃園市大園、觀音高中2校學生總共2251人，分別進行全國第一波BNT疫苗施打。大園國際高中學生1427人今天上午8點率先...

桃園開打BNT全國第一針 女學生這樣說

「BNT桃園開打全國第一針」，桃園市立大園高中今天早上8時20分開打BNT疫苗，徐姓女學生意外成為全國接種BNT疫苗第一...

5縣市率先開打學生BNT！ 接種須知、不適反應一次看

全國129萬名的國、高中生今天起陸續在校園施打BNT疫苗，根據教育部公告，台北市、新北市、桃園市、台南市、苗栗縣今天就開...

台中BNT明天10所高中先開打！國中打完子宮頸疫苗才打

全國129萬名的國、高中生今天起陸續在校園施打BNT疫苗。台中市沒有搶在第一天開打，衛生局規劃從9月23日起從10所高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。