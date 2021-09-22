快訊

韓國瑜赴美演講圈粉台僑？同鄉會有兩種 差兩字差很多

「違背公司核心價值」 台積電罕見一次開除主管在內7人

新北板橋、光復高中接種BNT 放音樂舒緩情緒

中央社 / 新北22日電

新北市政府表示，15萬餘名學生開始接種輝瑞BNT疫苗，今天有板橋高中、光復高中2校，約3400名學生接種。校方表示會播放音樂舒緩學生情緒，接種後全校實施2天線上教學。

新北市衛生局長陳潤秋今天在「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第242次應變會議」中表示，統計新北第一劑疫苗接種涵蓋率為51.9%。

新北市長侯友宜表示，今天起新北學生施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗；接種後，必須要照顧好學生的身心。

教育局表示，統計新北共125校的學生接種，回收16萬136份接種意願調查書中，有15萬2048人願意施打疫苗。今天起至30日，安排17家醫院、2家診所及5間衛生所協助進入校園施打。部分小學6年級學生，因人數不多，安排自行到醫療院所接種第1劑BNT疫苗。

教育局說，今天施打板橋高中2139人、光復高中（含國中部）1265人，合計約3400人，下午開始在學校禮堂分流施打。

板橋高中校長賴春錦、光復高中校長吳宗珉接受中央社記者電話訪問時都表示，兩校都安排在禮堂分路線接種，先從高年級開始往下接種，也會播放音樂舒緩學生情緒。

校方表示，學生接種後，會在禮堂休息區或戶外帳棚，留置觀察15分鐘，再回教室休息15分鐘。如有不良反應立即處理，視個案情形協助送醫、通報衛生所、家長。

校長都表示，隔天起全校實施2天線上教學、居家學習，學生若不適可續請疫苗假，不列出缺勤紀錄；學生在接種當天因故無法在學校施打，也會發補接種單擇日到當地醫療院所（含衛生所）補接種。如在家有不良反應，可打電話到衛生所諮詢。

衛生所 疫苗

延伸閱讀

聯合國秘書長斥全球疫苗分配不公 道德分不及格

疫苗注射不良反應 蘇貞昌：每件都深感遺憾和歉意

3+11調查報告未見會議紀錄 時力要求蘇貞昌重啟調查

桃園開打BNT全國第一針 女學生這樣說

相關新聞

桃園開打BNT全國第一針 女學生這樣說

「BNT桃園開打全國第一針」，桃園市立大園高中今天早上8時20分開打BNT疫苗，徐姓女學生意外成為全國接種BNT疫苗第一...

5縣市率先開打學生BNT！ 接種須知、不適反應一次看

全國129萬名的國、高中生今天起陸續在校園施打BNT疫苗，根據教育部公告，台北市、新北市、桃園市、台南市、苗栗縣今天就開...

校園BNT開打！稀釋疫苗戰戰兢兢 醫護輕搖別劇晃

學生BNT疫苗開打，學校、醫護人員戰戰兢兢。高雄市23日才開打，衛生局察看每校安排接種地點、動線，不適合處立即調整。因B...

校園疫苗逾129萬人接種 雙北等5縣市率先開打

衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，包括雙北在內的5縣市今天率先開始施打。教育部統計各...

BNT校園今開打 可望混打首選

BNT疫苗今起陸續在各校園開打，調查顯示，雙北學生接種意願約為九成四，指揮官陳時中表示，各縣市接種快慢不同，預計兩周內完...

防國高中生打BNT暈針 桃園以班級為單位施打疫苗

桃園明天起為國高中生施打BNT疫苗，家長們除了關心疫苗的副作用外，也很擔心孩子在學校暈針了怎麼辦。市府衛生局表示，在大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。