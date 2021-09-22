新北板橋、光復高中接種BNT 放音樂舒緩情緒

新北市政府表示，15萬餘名學生開始接種輝瑞BNT疫苗，今天有板橋高中、光復高中2校，約3400名學生接種。校方表示會播放音樂舒緩學生情緒，接種後全校實施2天線上教學。

新北市衛生局長陳潤秋今天在「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第242次應變會議」中表示，統計新北第一劑疫苗接種涵蓋率為51.9%。

新北市長侯友宜表示，今天起新北學生施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗；接種後，必須要照顧好學生的身心。

教育局表示，統計新北共125校的學生接種，回收16萬136份接種意願調查書中，有15萬2048人願意施打疫苗。今天起至30日，安排17家醫院、2家診所及5間衛生所協助進入校園施打。部分小學6年級學生，因人數不多，安排自行到醫療院所接種第1劑BNT疫苗。

教育局說，今天施打板橋高中2139人、光復高中（含國中部）1265人，合計約3400人，下午開始在學校禮堂分流施打。

板橋高中校長賴春錦、光復高中校長吳宗珉接受中央社記者電話訪問時都表示，兩校都安排在禮堂分路線接種，先從高年級開始往下接種，也會播放音樂舒緩學生情緒。

校方表示，學生接種後，會在禮堂休息區或戶外帳棚，留置觀察15分鐘，再回教室休息15分鐘。如有不良反應立即處理，視個案情形協助送醫、通報衛生所、家長。

校長都表示，隔天起全校實施2天線上教學、居家學習，學生若不適可續請疫苗假，不列出缺勤紀錄；學生在接種當天因故無法在學校施打，也會發補接種單擇日到當地醫療院所（含衛生所）補接種。如在家有不良反應，可打電話到衛生所諮詢。

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