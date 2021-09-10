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北市確診國中生學校停課5天 不排除與板橋有關

中央社 / 台北10日電

北市副市長黃珊珊表示，松山區一名國中生確診，因加入校隊接觸廣，該校預防性停課5天，匡列破百人；該生在板橋篩出陽性，外婆也住板橋，不排除地緣關係。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。副市長黃珊珊表示，北市確診的一例為松山區加入足球校隊的國中生，校隊有19人來自全校，確診者的班級有29人及1人轉學出去，確診者課後還有上家教班。

黃珊珊說，同學、接觸者加上同住家人等，匡列了100多人，人數隨著疫調進行可能還會再增加。該校預防性停課5天。

黃珊珊指出，確診學生的外婆住在新北市板橋，學生本人也是身體不舒服去板橋看病才驗出陽性，不排除地緣關係，不過該學生的CT值33，基因定序不一定做得出來。

黃珊珊強調，北市確診只有這名國中生，之前停課都是跟新北幼兒園群聚相關，教育局也沒有要求確診國中生附近的學校停課，可能是校方自己的考量，家長若有疑慮也可請防疫假。

教育局長曾燦金說，有透過電話聯繫柔性勸導松山區國中附近補習班，共18家，希望業者先改為線上課程，受影響約600多名學生。

另外，文山區有國中及幼兒園的老師因足跡與染疫裝修工重疊，被匡列居家隔離。黃珊珊解釋，調了監視器後發現這2名老師與裝修工都去過高風險區域，地點就是在裝修工去看病的診所。

裝修工9月1日就有症狀，至於感染源，黃珊珊表示，跟埃及爸的隔離時間有點對不上，「不太可能去了幾分鐘當天回來就確診」，感染源暫列不明、持續調查。

黃珊珊 停課

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