開學日 澎湖中小學生安心上學去

澎湖中小學今天同步開學，學生依防疫措施，戴著口罩重返校園上課。縣府教育處表示，已趕在8月30日前，完成全縣51所國中小校園環境消毒，學校進行防疫措施，讓學生安心上課。

澎湖縣政府教育處表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在5月中旬爆發，各級學校停課，連同暑假到今天開學，學生已3個多月未到校園。

縣府表示，澎湖疫苗施打接種覆蓋率，第一劑疫苗施打，已達常住人口8成，教職員工也都完成施打，教育處與環保局趕在8月30日前，完成全縣51所國中小校園環境消毒。

澎湖各級學校學生今天大都在家長陪同下，戴著口罩開心地上學去，學校進行量測體溫手部清消等防疫措施，讓學生安心上課。

縣府教育處表示，澎湖今年的新生有594人，比去年561人增加了33人，不過，馬公虎井與望安花嶼2國小，今年沒有新生，望安國中與國小及西嶼竹灣也都只有1位新生。

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