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三峽群聚影響開學？ 侯友宜籲中央思考高CT值新機制
新北三峽日前爆家庭群聚案，其中還有幾位是學生，外界擔心將影響到開學情況，新北市長侯友宜表示，幾位CT值都高且居家隔離中，應該不會有太大問題，市府對校園防疫安全一定是高標準看待，但也希望中央能思考，對CT值高的個案能有怎樣新的作法。
侯友宜說明，三峽家庭群聚案非常特殊，家長只有40歲，其他大部分都是孩子，他們住家中住了12個人，但CT值幾乎都大於30，且都在居家隔離中，應該是比較沒有傳染力，不過孩子中大多在念國中小，所以市府一定是以更嚴格標準看待。
侯友宜指出，該案從目前疫調情況來看，因為有一段時間了，感染源頭較難追查，不過市府還是會再驗該家庭的陽性抗體來判斷。所以當時市府也通知里鄰長，拜託社區中的市民到篩檢站做篩檢，光昨天就篩了2324人，目前也都為陰性，希望大家一起持續努力。
侯友宜喊話，市府在校園防疫安全上一定是嚴格把關，而接下來國中小及高中職開學，除了要落實防疫外，怎樣面對CT值較高的個案，且有一個新的作法，也希望地方的建議能讓中央好好思考。
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