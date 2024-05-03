道出婚姻酸甜苦辣！金智媛、金秀賢《淚之女王》10大愛情金句

Netflix韓劇《淚之女王》近期引爆廣泛討論，收視屢創佳績，被譽為2024必追韓劇！劇情講述由金智媛飾演的財閥女「洪海仁」，以及金秀賢飾演來自普通家庭的「白賢宇」，兩人在婚姻危機中逆轉愛情的故事，劇中更對婚姻本質提出深刻探討，小編盤點了《淚之女王》10大金句，一起看愛情中的酸甜苦辣～

1.「愛情也是一樣，你以為都忘記了，但是哪天要去愛，你的心會記得」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

劇中賢祐的角度呈現一種心理掙扎和內心矛盾的情感，雖然他認為嫁入豪門的生活令他感到痛苦，甚至開始自我心理暗示逃離這段關係是解脫的方式，但實際上他內心仍然對海仁有所關懷和在意。儘管口頭上說出不愛、想離婚的話語，但在行動上仍然會擔心海仁，為她吃醋，並站在她身邊。受到好友的提醒，其實愛的感覺並沒有忘，不管怎麼自欺欺人，其實內心始終向著對方。

2.「我說愛你不是要你再對我更好，就只是說出我的心意而已。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

愛並不是交換，而是一種無條件的給予和理解，有時候就只是想向對方表達自己的心意而已，無所求，也沒有一定要得到回應，而是想讓對方明白他很好，他是值得這份愛的。

3. 「我不覺得結婚和幸福是一組的，結婚和離婚才是。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

劇中姑姑洪凡資（金正蘭 飾）曾經歷了許多失敗的婚姻，這些經歷讓她對婚姻充滿了失望和懷疑。當她想到婚姻時，腦海裡浮現的只有離婚這個詞，而不是婚姻中真正的幸福和美好。這樣的心境是因為她過去的經歷造成的，讓她對於婚姻的期待和信心大幅降低。

4. 「我不知道你認為的愛是什麼，不過我認為的愛，不是一起享受好東西說些甜言蜜語，而是忍受討厭的東西，就算有欠債，有更嚴重的事情也一直在一起，那就是愛。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

賢祐婚前一廂情願地以為海仁家境很困難，但即使這樣，他依舊愛著她，就連她家可能欠債也不怕，因為賢祐僅僅只是深愛著海仁而已。兩個人在一起的愛並不是表面上的甜言蜜語和花招，那些真實的付出與包容、相互扶持才是愛的真諦。

5. 「我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了？」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

婚姻不僅是兩個人的關係，更是兩個家庭的結合。相愛的男女，在結婚後必須適應彼此的家庭。就像賢祐娶了海仁，卻好像成了財閥家庭的一部分，每天被岳丈一家人安排事情，讓他感到越來越不平衡，這也讓他逐漸忘記了最初只是因為愛海仁而決定結婚的初衷。

6. 「離婚又沒什麼大不了，一定是覺得生不如死才會離婚，至少比死好吧。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

以往離婚都會被視為是婚姻失敗或愛情悲劇，但在現代觀念中，離婚不一定全然都是壞事。結婚與離婚都不容易，一定是有彼此都過不去的癥結點，才會讓人想離婚吧，若在婚姻裡真的已經走到盡頭，真誠相待與曾經相愛已經足夠。賢祐媽媽是最了解兒子的人，看得出來賢祐幸不幸福，與其痛苦硬撐，不如選擇一個最讓自己舒適的方法，孩子的幸福是最重要的。

7. 「婚姻就像夏夜開的冷氣，彼此想要的溫度不同。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

夫妻間始終是兩個獨立的個體，彼此對於愛和溫暖的期待各有不同，如果缺乏溝通，只按照自己的想法行事，很可能無法滿足對方內心真正渴望的需求，因此，建立良好的溝通是維繫婚姻幸福的重要關鍵之一。

8. 「有秘密這件事，就能夠毀掉一段關係，那就是秘密的力量。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

在一段關係中，坦誠和誠實是建立信任的基石，秘密可能埋藏著不信任和疑慮的種子，漸漸侵蝕彼此間的信心和親密感，而帶來。因此，要建立健康的關係，彼此開放溝通、真誠坦白是至關重要的。

9. 「你以為我每天都很幸福嗎？反而是很不幸，只是非常偶爾意外地，難得有一天覺得幸福，我就是靠著那一天撐下來，這就是婚姻，就是人生。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

在日常生活中，人們常常面臨許多讓人疲憊和痛苦的大小事情。然而，正是在家庭中，聽見孩子的笑聲，或是擁有另一半的體貼舉動，讓人感受到些許幸福的存在，這種微小的幸福成為了人們每天堅強面對生活的動力所在。

10. 「結婚是獨佔合約，獨佔就不需要努力，那麼就會失望然後吵架。所以說結婚這個制度本身，就是會讓愛情無法維持，如果想要長久相愛，我認為就不該結婚。」

金智媛、金秀賢《淚之女王》十大愛情金句 圖/IG ＠tvn_drama

許多人會說「婚姻是愛情的墳墓」，開始消磨愛情，婚姻並不能保障愛情的延續，不論愛情還是婚姻都需要依靠雙方努力與用心呵護，才能走得長久，不能因為結了婚就鬆懈，那會導致感情漸漸被磨損，最終只剩下婚姻的合約束縛。