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單親媽媽帶孩子租屋到處被拒 她不後悔：離開才能找到可以想像的未來

聯合新聞網／ 張念慈
幼教老師梁珈齊抬頭挺胸追逐夢想「不要後悔，勇敢往前才能有可以掌控想像的未來！」圖片由梁珈齊授權「有肌勵」刊登
幼教老師梁珈齊抬頭挺胸追逐夢想「不要後悔，勇敢往前才能有可以掌控想像的未來！」圖片由梁珈齊授權「有肌勵」刊登

單親媽媽帶著兩個孩子，生活已經夠不容易，還面臨租屋碰壁窘況，社會的標籤和歧視，從沒讓幼教老師梁珈齊打退堂鼓，她依然抬頭挺胸追逐夢想「不要後悔，勇敢往前才能有可以掌控想像的未來！」

梁珈齊接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走過人生幽谷，找到幸福當下的辛苦歷程。

為孩子放棄教職

梁珈齊高職畢業後，就踏入職場成為幼教老師，她愛孩子們的單純可愛，也被孩子們深深愛著。童顏童語的學生總是很貼心，即刻前一秒因為犯錯被處罰，下一秒仍然緊緊相依說最喜歡老師了。

她表示，自己是個神經大條的人，遇到不快樂總是很快就能釋懷，一直很樂觀面對自己的人生。人生也沒有什麼特別的大起大落，始終覺得自己很幸運，每逢遇到一個關卡，一個難關，就會有貴人出現幫忙渡過。

然而，人生中面臨最大的一關卡卻是離婚，更拖了好幾年才順利離成。

梁珈齊指出，和前夫交往4年才結婚，過程中發現彼此個性並非如此契合，前夫生性浪漫無拘無束，但她理性有目標規劃想往前走，她天真以為婚後狀況會改，愛會改變度化所有人，卻沒想到一開始就錯了。

結婚後，梁珈齊成為全職家庭主婦，離開職場10年，在老大就讀小一時，她和前夫決定分居。慶幸的是，雖然是二度就業，但幼教老師履歷才剛打開，立刻有電話打來邀請上班，讓她不致煩惱生活開支。

然而，單親媽媽租屋不容易，不少房東看到一個女人帶著兩個孩子，擔心會付不出房租、房子成為尋短凶宅，沒有人要租。好不容易租了間小套房，但隨著孩子逐漸長大，又是一男一女，只能換三房兩廳。

幸好，此時遇到佛心房東，開出合理便宜價格「我覺得自己很幸運，因為感恩，所以總是遇到很多貴人幫我，一路上遇到關卡，就會有人幫我化解。」

展開新生活

梁珈齊指出，雖然重回職場，但自己兩個孩子依然需要陪伴、接送，很感謝幼兒園老闆讓她帶小女兒一起去上班，心疼她需要錢，還讓她把兩個孩子帶去教才藝課，幫忙找機會。

她也很感謝前婆婆，即便夫妻處於分居狀態，但仍願意幫忙顧孫子，老大下課後就去奶奶家。

一直到正式簽字離婚前，每個除夕，兩個孩子都會回前婆家吃團圓飯，直到3年前正式簽字離婚，梁珈齊才結束長達七年自己吃除夕飯的窘境。

運動改變自己找回快樂

梁珈齊表示，自己是易胖體質，年輕時沒想過要運動、當媽後沒時間運動，直到分居後重回職場上班，她才發現過去買好多的衣服都已經穿不下，或是穿來不好看，希望改變自己，想讓自己開心，

忌口跟運動是減重的不二法門，而且要持續下去，才是最難的。她開始運動，從在家跳有氧體操、買室內腳踏車做起步，每天提早30分鐘出門走路到捷運站，搭捷運上班；也添購爬山裝備、鞋子，每個月都爬一到兩座山。

爬山歷程看到許多美景，留下美好回憶，例如苗栗虎山要手腳並用要拉繩索，攀爬90度超好玩，爬完鐵腿一周；鳶嘴山美景驚人、過程很累但登頂後看到美景很值得，「每次爬完山都罵自己，幹嘛折磨自己？但沒多久又會想念，開始想爬另一座山。」

梁珈齊也透過飲食控制，週間的白天是大食怪，但晚餐幾乎都不吃，美食則留在假日犒賞自己，不然就是跟朋友聚餐時享受，體重一直維持在42公斤「我喜歡拍網美照，愛吃美食，女人就是要多愛自己一點！」

不讓自己有遺憾

如今，梁珈齊的孩子一個高三、一個國三，過往的辛苦歷程，如今已然化為甜美日常。她笑說，因為自己神經大條，才能一直都很開心，很快釋懷。

無法解決的事情不要影響自己太多，要把握跟珍惜當下，沒辦法預知明天會發生什麼事，要珍惜當下的每一刻，不要把時間留給自怨自艾，而是想「我該做的、該準備的就去做。」

她會經營自己的朋友圈，以前只有男朋友、家人，現在是把自己當第一。離開不適合的婚姻，讓她更知道自己要什麼，什麼才是最適合自己的。

「現在的我很幸福。自己的感受是最真實的，不要再繼續負面的情況裡，勇敢正視自己的感受和情緒，為了自己而活。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

在我能力所及的範圍內，我不讓自己有遺憾。後悔和遺憾是沒有解藥的，沒有完成的事，就想盡辦法完成它。

學著愛自己；你越愛自己，就越不需要依賴別人。不後悔自己的選擇，慶幸自己當時有離開，才能找到適合自己的人和環境，才能有可以掌控、可以想像的未來。

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