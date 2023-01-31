妙齡女跑者被判腰椎老化不能跑步 她花半年透過一秘訣找回跑步人生

每天快樂跑步，是跑者「來來妹」馮筱軒刻入體內的DNA元素，但31歲那年，卻被醫生判定腰椎老化不能再跑步，她花了半年時間和病痛共存，學會珍惜身體，逐步找回跑步人生，更開展了登山、三鐵的更寬廣運動領域。

馮筱軒接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享為什麼踏入跑步領域？如何面對跑步挫折？以及和另一半溝通協調運動時間的秘訣。

遊學3個月胖8公斤

馮筱軒表示，自己原本就就是胖胖的圓身嬰兒肥，但一直不以為意，也很喜歡原本的樣子。2014年到美國遊學，外國朋友都說亞洲男生都有病，喜歡過瘦的女生，她更是放心大吃，短短3個月變胖8公斤，導致月經失調。

回台生活不到三個月，馮筱軒突然發現東區路上的每個女生都好瘦，尤其她在金融產業領域工作，強調外表俐落和專業性，讓她決心為健康和職涯做出改變。

過去，她會偶爾運動，但從沒有那麼喜歡跑步。剛好，有朋友在社群媒體上點名她挑戰「連續10天每天都運動」活動，後來加碼挑戰21天，她心想「可以21天，為何不1個月？」加上她原本就早起，太早起床不知道要幹嘛，乾脆去運動好了！

從26歲開始，馮筱軒每天晚上9點半睡覺，隔天4、5點起床跑10公里，為了早起跑步可以充滿活力，前一天不能熬夜，如果真的熬夜了，隔天還是堅持起床運動、漸漸地，她拒絕晚上應酬邀約，生活變得規律。

一開始，她是早上在住家附近的運動場跑步，晚上則在家中看Youtube做肌耐力運動。因為每天都去運動場跑步，認識了一群跑友，加入了跑團，透過與跑友聊天，漸漸對跑步運動有些知識，也學習到運動配合飲食，更能增肌又減脂。

「原本只有跑步運動，我減去的是體重機上的數字，透過搭配飲食，體重數字雖然不變，但是體脂卻意外的下降了，別人看到的是我的肌肉，而不是肥肉。」

被醫生宣判無法再跑

2019年馮筱軒赴中國大陸工作，突然間椎盤突出造成嚴重疼痛，透過核磁共振造影發現，第四及第五節腰椎老化，「那一年我才31歲，以為自己一輩子都不能再跑步。我問醫生第一句話，我還可以跑步嗎？醫生搖搖頭，建議改換別的運動，例如游泳。」

馮筱軒回想，那一陣子上半身微歪，跑不到3K或5K腰就會痠，有時候右腿會麻，但是因為實在太喜歡跑步了，所以她還是持續跑步，透過努力復健，熱療、電療、自己在家拉筋伸展，不能跑步就改騎腳踏車、游泳甚至開始登百岳，大約半年時間，跑步距離已經可以慢慢拉到15K甚至更長。

面對腰傷，馮筱軒告訴自己「身體永遠都是最重要的，當我跑步會痛，就表示我該休息了，或是該轉換別的運動」也因為這樣，她開始接觸腳踏車跟爬山，從此她的生活不僅止於運動場跟河濱公園的路線，更延伸到其他外縣市，爬百岳更讓她看見了台灣很多不一樣的風景。

克服腰傷後，她也積極參加馬拉松，曾在台南古都馬拉松跑到中暑，但背後理由卻超搞笑。「有跑友推薦，比賽前可以把一瓶油擦在身上舒緩痠痛，我傻傻地塗在脖子上、肩膀上，結果越跑越熱、越跑越暈，過去跑全馬只需要4小時，那次全馬花了我5個半小時，從此我知道：不要亂擦神油！」

和另一半磨合最適運動時間分配

2022年初，因胎位不正，馮筱軒剖腹產生下兒子。住月子中心期間，因為完全不能出門運動，讓她陷入嚴重情緒焦慮「我完全沒有追劇習慣，不能跑步真的快瘋掉了！」

產後半年後，馮筱軒開始恢復跑步，但因為停止運動太久，光是跑5K就覺得累，速度也不如以往。挫折不僅止於一切要重新開始（何況年底還有一場目標馬拉松比賽），而是運動同時如何兼顧家庭與工作。

因為孩子才6個月大，產後恢復跑步的過程中，經歷與另一半大大小小爭吵（照顧、時間分配…等等）、餵奶睡不飽的日子、準備出門運動兒子卻醒了、課表跑不完時候、膝蓋舊傷復發以及工作的繁忙。

還好，正如同跑步過往帶給馮筱軒的益處，這次，跑步也幫助她更積極的面對解決問題。「跑步算是我的精神良藥，面對這些困難，跑步可以讓我頭腦清晰，讓我更可以思考找到解決生活的方法。例如:與另一半多溝通，討論彼此都可以平衡的方法。」

例如，老公一開始沒辦法和小孩獨處一兩個小時，會質疑「你為什麼要每天去運動？」她和老公協調彼此運動時間，經過磨合，約好幾點交班，事先安排彼此跑步課表，讓兩人都可以享受運動樂趣。假日就一起爬山、騎單車。

目標正確就會找到路

為什麼在跑友圈有「來來妹」的封號？馮筱軒笑說「因為我很好揪啊！每次有人問我要不要參加跑步，我都會說好啊，去報名！都來！給自己很多機會，當下不會想很辛苦或很難跑，而事先報名再想怎麼解決困難。」

在運動中體會到的「來來妹」的精神，也讓她的人生更有鬥志。「我是來來妹，我不是天生跑者，但我有的是比別多的耐力與毅力，所以我成功往往比別人慢，但是我相信我終有一天會到達。」

透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

如果你努力過後，還是失敗，不是你不夠努力，而是其他人比你更努力。不論前方的路有多辛苦，只要你的方向正確，只要你堅持與毅力，不管經過多少失敗與挫折，有一天你終究會抵達目標終點。

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