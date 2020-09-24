108課綱專訪／中崙高中李怡青、胡修銘：投入有興趣的選修課 當你嘗試了就更往前一步

點我看udn文教月專題／新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

校訂必修結合研究與數據分析 採訪打開眼界

教育部推動108新課綱，除了國英數等基礎教育的「部訂必修」外，每個學校可以針對學校願景與發展特色，規畫屬於自己的「校訂必修」，中崙高中第一年的校訂必修以「食」為出發點，發展出一上「未來食力」與一下「食力挑戰」課程，學生選定一家在地特色餐飲店家去採訪，並且加以數據分析，在學期末出一份觀察報告。

中崙高中李怡青同學(左一)參加校訂必修「未來食力」，外出參訪店家里山咖啡。 圖／李怡青提供

採訪內容包羅萬象，中崙高中李怡青同學說，「我們會去了解創業開店需要克服的困難、取店名有什麼用意、裝潢想帶給客人什麼感覺...等」，另一名胡修銘同學也說，「像我去採訪一家三明治的店，說到滿多店租、員工、飲料的問題，店家有用到大數據去算出店內的消耗，居然還省了很多錢，很有趣！」這堂課不僅運用到研究方法與數據分析，也找到店家與在地的關聯，讓學生深入了解到創業的辛酸故事，兩位學生直呼收穫滿滿。

投入有興趣的選修課 對未來加分

兩位同學一致認為，在108課綱裡，他們最喜歡的就是多元選修課程，比起國中只教國、英、數、社會、自然等正課，選擇有興趣的多元選修，可以為未來鋪好路，更重要的是，培養思考能力。而且跑班制度讓他們認識不同班級的人，在做分組報告的時候，也學會如何跟不太認識的人合作分工及溝通。

英文與程式語言看似沒關聯 實則創造雙贏

李同學高一上選修「夠愛說英文」，課堂上老師會放一段沒有配音的影片，讓同學們發揮創造力構思劇本和對話，再用英文幫影片配音，最後做出屬於自己的作品；一下學習「程式語言初探」，透過這學期的練習，她可以自學程式語言而不用花錢出去上課。

李同學說，未來想走國企系，不是只需要語言或管理，而是利用程式語言幫助她在未來的職場上做到大數據分析，或是分析顧客消費行為讓公司業績上升，學會程式語言就多了一項利器，況且學程式語言時也是需要用到英文，所以是相輔相成的。

趣味式情境實驗題 層層探究科學素養

胡同學已經確立未來會走應用化學或化工科系，所以上下學期選擇相關選修「國際數學解題」、「就是玩科學」，其中胡同學最津津樂道的是「就是玩科學」的實驗，老師出場景實驗題，在荒島上有一樁殺人案，有八瓶有沒有標籤的藥物，透過藥物特性及顏色來做實驗，討論出那八瓶藥物分別是什麼，再根據死因來判斷凶手是被什麼藥物殺死的。有如柯南情節搬入課堂中，不但讓學生層層探究科學變因，還能同時習得科學素養。

中崙高中選修課「就是玩科學」課堂上，老師出殺人情境題，要同學們透過實驗揪出殺人凶手。 圖／胡修銘提供

不同於國中填鴨式教學 高中跨領域突破侷限

至於老師的教學方式，有沒有因應新課綱而有所改變？兩位學生不約而同的給予正面肯定，李同學舉例，老師不再只是單純講文章內容，而是會要同學們分析文章主角是怎麼想的，以及思考每個角色的相對想法，所以要很了解整個文章架構，然後老師會希望大家多開口講話，而不是自己在教學。胡同學也說，國中有點像是塞題目給你做，內容很死也相對可以猜出考題，但高中會不斷跨領域，「所以你要多閱讀、多做題目，才不會被跨領域給侷限住。」

自主學習呈現方式花招百出 彈性方式更樂意學習

中崙高中在高二時才會要求學生規劃自主學習計畫，不過提前在高一時開了一門類自主學習課程，採報名制，讓同學們可以提前適應，學校發給每位學生一台iPad mini，依不同科目給予每週線上學習行事曆。李同學報名了英文科的類自主學習課程，老師給她一個教學網站，利用字首和字尾學習新單字，「當我看到一個新單字的時候，大概可以猜到單字意思，而且線上學習方式，只要在時限內學完就好了，讓我更願意彈性安排時間學習。」

中崙高中李怡青同學(左二)參加校內新生盃辯論比賽決賽照片，最終贏得冠軍。 圖／李怡青提供

而所有學生早在升高二的暑假，就已經將高二上的自主學習計畫表規畫好了，李同學一樣主攻英文，她分享，YouTube平台的CNN TEN每天更新精選10新聞，內容主要有國際大事及公民議題，並且提供主播講稿，一週挑一則影音來看，不但能知道天下大事，還能學習到高階的單字和文法，同時練習自己的聽力和口說能力，她將在學期末拍攝一段主播影片。

喜歡做實驗的胡同學，則是對高一上生科課做的小木橋不是很滿意，他和另一名同學決定高二的自主學習計畫要將小木橋放大規模再做一次，「研究要在哪裡加固材料或是彎曲設計橋樑面的相關問題，再去探討過程中可能會遇到哪些困難，要如何解決，未來可能應用在相關實例中，並且規劃每週材料、購買、製作的進度表，我們預計最後的實際成果發表，會讓人站上去，與希望未來成品可以展放在學校。」

中崙高中胡修銘同學高一上生科課做的小木橋，他決定高二的自主學習計畫將放大規模再做一次。 圖／胡修銘提供

「不要不敢嘗試，當你嘗試了，就更往前一步」

無論是自主學習計畫表，或是選修課的安排，足以看到學生在參與的過程中，非常有自己的想法，胡同學說，108課綱比較適合已經知道自己想要做什麼，但不知道也沒關係，多方嘗試，趕快找到自己的興趣；李同學也表示，「不要不敢嘗試，當你學到了之後，你可能比人家還要再往前一步，更早接觸到自己的未來及自己的夢想。」