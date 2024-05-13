房子想出託…親友要買她卻堅持賣給陌生人？ 作家：必定被打折

小琪最近要賣房，由於地點跟屋況還不錯，她的二姑媽、二舅嬸表達了高度的興趣，小琪以顧左右而言的方式不著痕跡地拒絕。

「為什麼啊？這樣還可以省掉仲介費用，哪裡不好」其他友人紛紛問。

「做生意千萬不要跟親朋好友做，包括買賣房子也是。」小琪一本正經地說

菲想起之前也有跟遠房親戚採購的經驗。那價格就是對方說多少就多少，菲也不好意思殺價，過程也不好囉哩八嗦，有太多要求。後來打聽了行情，其實並沒比較便宜。

果然，跟親友做生意，討不了太大的好處。尤其是臉皮薄的人。

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