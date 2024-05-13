快訊

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

台股開盤上漲196點創新高 台積電漲21元開823元

嘲諷拜登電動車100%關稅措施 川普揚言對「這項」課稅200%

房子想出託…親友要買她卻堅持賣給陌生人？ 作家：必定被打折

聯合新聞網／ 菲女狼
房產示意圖。來源／Ingimage
房產示意圖。來源／Ingimage

小琪最近要賣房，由於地點跟屋況還不錯，她的二姑媽、二舅嬸表達了高度的興趣，小琪以顧左右而言的方式不著痕跡地拒絕。

「為什麼啊？這樣還可以省掉仲介費用，哪裡不好」其他友人紛紛問。

「做生意千萬不要跟親朋好友做，包括買賣房子也是。」小琪一本正經地說

就在大家不明究理之時，小琪接著說：「不論做生意或賣房子，求的都是賺錢獲利。除非生意門可羅雀，非得要親友關照才能存活。否則能免則免。」

小琪說她好不容易熬了這麼多年，等著房價終於漲起來準備脫手。賣給不認識的人，她可以趁著房價高漲將本求利。但如果賣給親友，非得給個折扣不可。加上彼此熟稔，交屋之後，搞不好還有挑三撿四的耳語。所以，還不如賣給陌生人。

菲想起之前也有跟遠房親戚採購的經驗。那價格就是對方說多少就多少，菲也不好意思殺價，過程也不好囉哩八嗦，有太多要求。後來打聽了行情，其實並沒比較便宜。

果然，跟親友做生意，討不了太大的好處。尤其是臉皮薄的人。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地產 房子 折扣 親戚

延伸閱讀

金融股「一枝獨秀」非好事？ 專家示警：若電子股無創高後續容易有一波大修正

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

00929單壓比00878+00919+0056組月配息更有效率！ 存股哥：成本更低但風險也相對高

中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

相關新聞

房子想出託…親友要買她卻堅持賣給陌生人？ 作家：必定被打折

小琪最近要賣房，由於地點跟屋況還不錯，她的二姑媽、二舅嬸表達了高度的興趣，小琪以顧左右而言的方式不著痕跡地拒絕。

失眠憂鬱讓她買不到醫療險？當保險公司要求填「健康告知書」給病歷 該怎麼辦?

「以前沒錢買保險，現在有錢也買不到了」，廖小姐（化名）哭訴，兩年前買癌症險，當時在填寫健康告知書時，誠實交代曾經住院一星期，因此被保險公司要求附上病歷；結果今年要買醫療險，竟被拒保了。

大學畢業生年薪84萬？ 實際平均收入金額曝…來自「消失的名字」

誰知道這些回報收入的畢業生是如何看待這件事呢？此外，雖然機率不大，這些吹噓和低報的收入也有機會可能互相抵銷。不過，比較有可能的，…

小孩送這裡你以後老了就不用工作？ 100年前耶魯大學校友平均年薪達84萬、兩件事很引注目

這個驚人的數字到底代表什麼意義呢？是不是就像表面上看起來的那樣，證明若你把小孩送進耶魯大學，當你老了之後就不用工作，甚至當他老了之後也一樣？…

數筆土地合併出售，其中有一筆是共有，需要通知少數不同意的人嗎？

甲、乙、丙三人共有一塊A土地，應有部分各為三分之一。嗣甲、乙二人準備將共有之A土地與甲單獨所有之B土地，併同出售丁…

38K北漂男曝「真實上班族現況」！每月負債3000元 1開銷讓全場傻眼：真奢侈

在北部高房價、高物價壓力之下，許多北漂上班族常感嘆生活不易，因為三分之一的薪水要付房租，每個月能存的錢少之又少。近日一名男網友就透露，自己月收入3萬8500元，月開銷卻高達4萬1500元，緊急向網友求救「如何才不會負債？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。