日本「社恐人」華麗變身 成為大型企業王牌業務、最年輕經理

當業務需要頻繁與許多人接觸、交談，因此，一般都認為個性內向害羞的人不適合業務工作，內向的人也懼於從事相關工作。 然而，日本有一位表達技巧研究家Haruyuki走出了不同的路，從小靦腆的他，不僅成為頂尖業務，還用最快速度晉升為大型企業經理。他認為自己之所以能夠跳脫刻板印象而成功，是因為掌握了「表達技巧」的精髓……

從小，我就被外祖父反覆告誡一件事：「站在對方的立場思考。這樣人生就會順利。」個性開朗和善，經常滿臉笑容的外祖父身邊，總是有許多人圍繞。而我從小就是個腼腆的孩子。外祖父對個性內向的我可能很在意吧。因此他不斷的把「即使像我這樣內向也能好好過生活」的秘訣傳授給我。

多虧外祖父的教導，學生時代能結交許多好友，度過快樂的時光。成為社會人士後，雖然經歷了一些波折，但我最終能在工作中展現成果。這都得歸功於我一直以來遵從祖父的教導。站在對方立場的思維，讓我能改進「表達技巧」，並能出版本書。我相信，外祖父在天之靈，也會為本書的出版感到欣慰。

我在本書介紹的是表達技巧。然而，比技巧更重要的是一個觀念。

本文出自《換個方式說，壞事也能變好事》 那就是，思考「我以這種方式表達時，對方會有什麼感受？」這就是站在對方的立場思考。費心改進「表達技巧」，事情就能運作得更順利。只要實踐本書內容，許多事情將開始順利進行。例如，在求職過程中，你的自我推銷能力將得到提升。即使相同的內容，表達方式的轉變也會帶來截然不同的印象。

如果你目前在與主管的人際關係中遇到困難，透過改進表達方式，就可以建立良好的關係。此外，如果你希望在工作中取得成果，改進表達技巧將對商談和內部簡報產生顯著效果。對於那些對如何與年輕下屬建立良好關係感到困惑的資深員工，如果他們實踐了這些方法，將能夠與下屬順利溝通。

「表達技巧」不僅在商業上至關重要，在私人生活中也同樣重要。

本書主要以商業場景為中心，但「站在對方的立場思考」是一種無論在商業還是其他場合都非常重要的基本溝通原則。希望你能將所學應用於私人生活中，包括與朋友、情侶、家人（伴侶、父母、子女）、鄰居、社區夥伴等的所有人際交往。我們希望能將「表達技巧」的知識傳遞給更多的人。如果「表達技巧」的技巧能夠傳播開來，減少人們在人際關係上的困擾，對我來說是非常令人高興的事情。

雖然我身為業務人員，但並不是強勢推銷的類型，反而屬於話不多的類型。但這樣的我卻能交出亮眼的銷售成績，在公司的派系鬥爭中脫穎而出，成為大型企業最年輕的營業經理，唯一的理由就是我始終講求「表達技巧」。

本書收錄的都是對商務人士極有幫助的內容，具有三大特徵。

1.能現學現賣的基本知識

本書的主題是「表達技巧」。幾乎每一頁都用來介紹基本知識，重複基本知識和解說。這些基本知識並不是只有少數傑出菁英才做得到，而是任何人讀了以後都可以立刻現學現賣，立竿見影。

閱讀本書以後，希望你不是只覺得「很有幫助」就闔上書本，而是能親自實踐。我抱著這樣的想法，特別寫出具體而容易實際運用的基本知識。

2.帶給商務人士活力

能自信的說出「我熱愛工作」的員工究竟有多少呢？雖然我每天都很享受我的工作，但顯然屬於少數。我從二十二歲開始從事服務業的工作，當時讀了很多商業方面的書籍。這一類書籍寫了許多基礎知識，剛踏入社會的我覺得非常新鮮。

當時我讀到某本商業書籍上寫著「要做提案型業務員」。讀了這句話以後，我開始思考：「雖然我的工作是服務客戶，但以提案型來服務客戶，會是什麼樣的情況呢？」

因此，我依照客戶的性別、年代，準備了多個不同形式的提案，「這樣的客戶就使用這個提案」。實際上在接觸客戶時小試牛刀，公司的服務竟然立即銷售成功。「原來如此。也有這樣的表達技巧嗎？明天在公司試試看吧！或許也有助於改善人際關係。」

從商業書籍中得到的點子運用在工作上，是個很開心的過程。我希望本書也能扮演同樣的角色，讓你隨手一翻，就能從書上找到可立即派上用場的句子。

3.十年後也照樣能派上用場

「表達技巧」是很普遍的主題。

我目前在IT企業服務。如果把現在業界的動向整理成一本書，十年後已經成了完全過時沒用的內容了吧？

然而「表達技巧」則不受時間局限。從書信到電話、電子郵件、聊天工具等，溝通工具日新月異。然而，即使過了十年，應該溝通的事情、避免引起誤解的表現、更體貼對方心情的婉轉表達等，這些「表達技巧」的本質並不會改變。

我的兒子現在十二歲。十年後，他就二十二歲了，若是順利升學的話，就是成為社會人士的第一年。兒子也和我一樣屬於較內向的類型。兒子未來身邊會有些什麼樣的人、會從事什麼樣的工作都難以預料。或許會和開朗、口才流利的同期同事相比而感到鬱悶，就像剛畢業時的我。即使口才不佳，也能建立良好的人際關係，工作業績也能提升，只要記住適當的「表達技巧」，溝通也就足夠了。

我希望十年後兒子讀了這本書以後，能夠具備「表達」的智慧。帶著這樣的期待，我寫成這本即使過了十年仍然能適用的書。只要能具備「表達技巧」，即使是安靜、內向的類型，照樣可以在這個社會一展長才。期望本書能發揮一臂之力，讓各位的工作、人生都更加豐富多彩。

（本文出自《換個方式說，壞事也能變好事》作者：Haruyuki（はるゆき）譯者：卓惠娟）