離婚辦理之前…「這張」要記得簽名變更！ 專家：否則保險理賠前夫、妻皆有份
黃先生夫妻有2個小孩，今年初已辦理離婚，婚姻期間買了許多保單。
當初黃先生一心打拼事業為家庭經濟努力，家中所有的保險都是「無緣的前妻」規劃購買，連黃先生自己的保單都只負責聽和簽名同意，所以黃先生保單的要保人都是「無緣的前妻」。
長期在大陸經商的黃先生，因為再婚即將生下一個可愛的兒子，才想到離婚時忘記要將保單調整，現在想變更要保人，但「無緣的前妻」不願意簽名配合。
檢視保單後發現，黃先生為被保險人的保單，某些保單身故受益人指名「無緣的前妻」且記載姓名和身分證字號，另外有幾張保單身故受益人為「法定繼承人」
無論是黃先生或「無緣的前妻」，面對保單都有一肚子的疑問，我相信你一定也很好奇！
首先，黃先生保單受益人指名「無緣的前妻」，如果未來發生事故，會理賠給是「無緣的前妻」嗎？
會理賠喔！因保單受益人指名記載「無緣的前妻」的姓名，受益人並不會因離婚就自動更改、失效。所以離婚後發生理賠事故，身故理賠金依然會理賠給指名的受益人，因此離婚時務必檢視保單，視狀況修改保險受益人。
再則，黃先生受益人為「法定繼承人」的保單，黃先生在大陸結婚的配偶和所生的小孩，也可以申請理賠嗎？
沒錯，黃先生在大陸結婚的配偶和所生的小孩，也是黃先生的法定繼承人。目前黃先生的法定繼承人為大陸結婚的配偶、所生的小孩以及和前妻所生的2個小孩，4個人均分受益人為「法定繼承人」的身故理賠金。
因為變更受益人「要保人」和「被保險人」都要簽名，目前的情況下，無論是黃先生或前妻都無法變更受益人。
台灣的離婚率為世界第3高，不到1年就有4萬對配偶離婚！
你發現了嗎？當關係發生變化，保單檢視很重要，Ｒ姐告訴你保單檢視5重點：
1.要保人校正：當要保人與被保險人不同時，所有契約變更都需要保人和被保險人的書面同意。建議在離婚時將要保人與被保險人變更為同一人，才不會把彼此卡死。你發現了嗎？在離婚率居高不下的現在，以要、被保險人同一人規劃保單，掌握主控權保護自己是非常重要事！
2.受益人校正：如果受益人為未成年子女，建議申請保險金信託或分年給付，避免保險金被不當挪用。
3.有保單價值準備金的保單列財產：法院通常認為婚後繳費的保單，「保單價值準備金」算婚後財產，離婚時可列入財產分配。
4.地址校正：如果因離婚搬家，務必變更住所，才不會因為忘了繳保費，又無法收到催告通知，而影響權益。
5.重新檢視保障：當我們成為家中唯一的支柱，承擔風險的能力下降，要重新檢視保障是否足夠。
有規劃沒規劃，真的差好多！規劃記得找「傳承風險顧問R姐」啾咪
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