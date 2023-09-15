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「勞保退休金」要60還65歲申請怎麼選划算？ 專家：晚五年領要花近13年才能追上

聯合新聞網／ R姐財富方舟-廖嘉紅
政府雖然提供「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與新制「勞工退休金」，提供老年安全保障，但勞保破產傳言時有所聞，因此除了社會保險，也要懂得自己規劃理財。圖／聯合報系資料照片
政府雖然提供「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與新制「勞工退休金」，提供老年安全保障，但勞保破產傳言時有所聞，因此除了社會保險，也要懂得自己規劃理財。圖／聯合報系資料照片

老陳是一個勤奮的工程師，58年次。他換過幾個工作，每個月的勞保投保薪資是45800元，累積勞保年資35年。他想要申請「勞保老年年金(月領)」，但他不確定是60歲申請，還是等到65歲再申請比較划算？老陳覺得很困惑。

首先，我們先了解勞保月退休金計算公式：

A式：平均月投保薪資 x 年資 x 0.775％ + 3000

B式：平均月投保薪資 x 年資 x 1.55％

擇優給付。

所以勞保月退的金額，與勞保年資及「平均月投保薪資」相關。而「平均月投保薪資」，就是加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算。

提前請領 勞保老年年金給付

很多人都有聽說過「勞保老年年金(月領)」可以「提前領」或「延後領」，而且領到的錢會「加%」或「減%」，到底是怎麼回事呢？

「勞保老年年金」法定請領年齡，自107年起逐步調高到65歲。所以今年112年，法定請領年齡為63歲，最快在滿58歲時，可以提前請領「勞保減給老年年金給付」，每提前1年會減給4%，最多提前5年，減給20%。

因為老陳58年次，看表得知法定請領年齡為65歲，最快在滿60歲時，可以提前請領「勞保減給老年年金給付」，但提早5年請領減給20%。

「勞保減給老年年金給付」試算

當老陳年滿60歲，退休時前「平均月投保薪資」為45800元，有30年的保險年資，提早5年請領減給20%：

A式10919元，B式17038元。

擇優每月給付為B式17038元

5年後老陳65歲，「平均月投保薪資」為45800元，保險年資增加為35年

A式15423元，B式24847元。

擇優每月給付為B式24847元

以上為「老年年金給付」線上試算結果(實際請領額度仍以勞保局核撥為準)

勞保老年年金(月領)」60歲領，還是65歲領最划算？

「老年年金」60歲每月領17877元，65歲每月領24847元。60歲可以提早5年領，65歲每月領得比較多，好難抉擇，你也是這樣覺得嗎？

我們一起算算看，60歲開始領月退，5年到底領多少？

17877元*5年*12個月=1,072,620元

5年總領大約107萬。

65歲月領比60歲的月領，每月多領多少呢？

24847元-17877元=6970元

哇！65歲月退每個月多領幾乎7千元，積少成多也很驚人，目前還很難判斷哪個年齡退休最划算，對嗎？

65歲月退要領多久，才能比60歲月退多呢？

5年的月退總領1,072,620元÷6,970元=約153.89個月，也就是大約12.87年。

所以要78歲時「65歲申請月退」超越「60歲申請月退」，而目前的平均壽命約80歲，所以勞保局是有精算過的。

結語

「勞保老年年金(月領)」的金額隨著年齡增加，但需要多繳納更多的勞保費。例如，65歲月退金額比60歲月退金額高，但需要再繳納5年的勞保費，且在78歲超過60歲申請「勞保減給老年年金給付」。

這只是單純從「勞保老年年金(月領)」來討論，我就曾經遇到長輩先申請失能給付，再申請老年給付。因此，何時辦理勞保退休，還需要依照各自的情況與需求決定。

重點是：計算後，你覺得，只依賴社會保險足以讓你過有尊嚴的退休生活嗎？還是除了社會保險，需要自行多準備退休金，好讓自己擁有美好的退休生活？

勞保月給付試算

《廖嘉紅》協助你風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。
◆家族信託規劃顧問
◆退休理財顧問
◆國家級的人身與財產雙證照
◆投資及管理不動產豐富資歷

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

勞保

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