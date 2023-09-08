家庭月收入11.5萬喊「不夠用」 他吐心聲：以為自己薪水很高

近年行動支付崛起，用戶數逐年提升，正在改變民眾的日常生活。一名網友分享，自己去郵局辦理網路銀行，行員要她下載「台灣Pay」，並在未告知的情況下填了行員自己的推廣者代碼，讓她覺得自己「被騙了」。

2023-09-08 07:21