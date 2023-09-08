家庭月收入11.5萬喊「不夠用」 他吐心聲：以為自己薪水很高
現在物價上漲速度快，讓許多上班族感覺「錢不夠用」，日前一名網友表示，他的薪水8萬元，老婆薪水3萬5千元，以前覺得他們薪資贏過很多人，結果生了孩子才發現，扣除生活開銷、育兒支出、車貸與電信費後，根本沒有娛樂費，讓他直呼「心滿累的」。
一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文指出，他們家庭月收入有11.5萬元，以前他認為這樣的薪資在南部生活，應該贏過很多人，生孩子也沒有問題，結果發現每個月托嬰、育兒用品要花2萬5千元，夫妻生活開銷要3萬5千元，車貸跟水電、保險帳單也要2萬5千元，房租1萬5千元，每個月固定開銷就要花10萬元左右，讓他嘆氣「要出去玩還要算錢夠不夠，真的心滿累的」。
對此，網友們回應「你們賺多花多，11.5萬其實很多了，看你們想要的生活是什麼，如果慾望太多，又沒有創造被動收入，只能把錢亂花掉了」、「你們生活費3.5萬元也太貴了吧，根本缺乏理財觀念」、「應該是買太多不必要的東西，沒有理財規劃，薪水再高也是死錢」、「我家收入跟你家差不多，一樣住在南部，但是你們的花費真的很兇，建議車沒有必要就直接賣了，而且你們夫妻花錢不節制，得要想辦法存到頭期款，租屋也是一筆」、「車貸是多餘的，外食也可以減少，節省日常開銷」、「生活開銷、嬰兒用品拉那麼高，難怪薪水不夠付，沒辦法開源就學會節流吧」、「夫妻生活費要3萬5千也太高」、「你倆只是在生活費開銷多了點，應該是想辦法在這上面節約一點」、「夫妻生活開銷約3萬5每天1200吃穿太舒爽了，不強制存錢投資將窮老一生」。
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