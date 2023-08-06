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五星級飯店餐廳一位難求 投資大咖：疫情後理財觀念該變了

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.市場已經逐漸接受Fed的貨幣政策，雖然一時之間不會馬上降息，但是隨著通膨數據下降，以及經濟成長表現強韌，此時此刻是投資股市、債市的最佳時機。

2.由於醫療、生技進步，人類的壽命將持續增加，提醒各位，無論是工作、住宿、理財、保險，都有必要重新調整。

3.熱門題材、當沖熱門股都可以碰，但要注意比重。真正能為我們帶來可觀投報率的，是穩健成長的績優股。

市場已經逐漸接受美國聯準會（Fed）的貨幣政策，雖然一時之間不會馬上降息，但是隨著通膨數據下降，以及經濟成長表現強韌，此時此刻是投資股市、債市的最佳時機。

然而，這2種金融商品，無論是攻擊或防禦，價格都已漲一大段。後知後覺的大眾，此時進場操作的成本增加許多。投資人的風險意識觀念務必要提高，否則即使市場看好大盤的中長期趨勢，仍有可能因為技術性修正，讓人面臨大幅度的虧損或套牢。

假日時要帶家人去享受大餐，結果發現各家五星級飯店幾乎客滿。民眾在疫後的消費價值觀念改變了，花錢在奢侈消費上不會縮手，旅遊也是越貴越好，就是想好好對待自己與家人。

前幾天拜訪住在豪宅的朋友，他說他的高爾夫球場俱樂部人滿為患，還為高齡112歲與92歲的球友舉辦慶祝會，兩位老人家還能現場揮桿，聽得我嘖嘖稱奇。

由於醫療、生技進步，人類的壽命將持續增加。提醒各位，無論是工作、住宿、理財、保險，都有必要重新調整。股市投資也需要長期規劃，而非走短線操作，唯有創造長期、穩定的現金流才是王道。

熱門題材、當沖熱門股都可以碰，但要注意比重。真正能為我們帶來可觀投報率的，是穩健成長的績優股。ETF或是存股也是如此，藉由年年成長的股利分配，就足以支持我們度過下半生。

想挖掘潛力股、具有爆發力的熱門股，只能說可遇不可求。但透過財務報表及公開資訊尋找績優藍籌股，是較為容易的事情。日後再與各位分享我觀察的潛力名單。

順帶一提，我認為短線有過熱現象，稍微減持實在有必要。

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