兩天內被提領420億美元 美國矽谷銀行倒閉的啟示「破解公債穩賺不賠迷思」

美國矽谷銀行曾經是一家美國中大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。矽谷銀行是美國大銀行之一，是矽谷本地存款最多的銀行。矽谷銀行從2019年到2022年，這三年資產增加了三倍。

存戶的存款被移去投資

但也就是因為這新湧入的龐大資金，銀行必須要有投資的管道跟去處，才能產生收益，來支付銀行存戶們的利息支出，為了增加收益移動了至少有1000億美元去購買美國政府公債，而且是長天期的公債，存戶短期的存款，卻拿去做長天期的運用，這就導致了另外一個更難處理的問題：投資決策的錯誤。而且投資的比例佔了銀行存款的67%以上。

或許你會問債券不是非常安全的投資嗎？怎麼會虧損這麼大？五年期公債持有利率調升2%虧損約8.97%，而事實上這一次將近19碼的升息，（聯邦基準利率由0.25%上升到4.75%，「一碼」是0.25個百分點，升息一碼代表利率提升0.25%，半碼為0.125%、兩碼是0.5%，以此類推）。這個升息的幅度之大，矽谷銀行的債券虧損很容易就超過了10%以上。

被迫賣出債券

當矽谷銀行面臨投資部位如此龐大的（非實現虧損unrealized loss)，為了維持現金的流動部位，應付客戶的需求，被迫賣出債券210億美元，結果產生虧損18億美元，他背後還有1300億美元債券還未賣出，由於找新資金填補缺口的過程，又必須公告（未實現的財務虧損的詳細報表），這個資訊的公告又引起了許多銀行存戶更大的驚慌。

這個管理上的缺失就形成了擴大效應，兩天之內被提領了420億美元，2023年3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司（SIPC）接管了銀行存款，成為美國金融史上僅次於華盛頓互惠銀行的第二大銀行倒閉事件。華盛頓互惠公司成立於1899年，它的最大子公司華盛頓互惠銀行（Washington Mutual Savings Bank）曾經是美國最大的儲貸機構（Savings and loan association）。

說起華盛頓互惠銀行，我還真有一段慘痛的記憶，這家以房屋貸款為主業的銀行，當年在美國華人社區大做廣告，那個廣告名稱我還印象深刻，選用了銀行英文名的前面兩個英文字，帥哥美女對著電視機鏡頭的觀眾說Wa Mu（哇目），是一家經營穩健獲利紮實的房屋貸款銀行，查了一下他的財報，盈餘獲利還不錯，我小買了一些，沒想到2008年金融海嘯，該銀行多數資金都投資在房地產，一下子就失去了現金的流動性，也被接收，我的投資一下子就從（哇目）變成了（哇靠）！全沒了。

（本文出自《你沒有學到的資產配置》）

資金何時，從好事變壞事？

矽谷銀行從600億美元的中型銀行，由於資金的湧入，一路快速攀升到2100美元，成長幅度將近高達三倍，變成了中大型銀行規模。當時公司的管理人員想必覺得風光無限，世界太美好。

但這也印證了老祖宗所說的「福禍相倚」，由於新冠肺炎期間湧進來的大批資金，銀行必須找到投資的去處，銀行把這個將存戶資金，移動到銀行的投資組合，而這個資金的移動，也就是「資產配置的新佈局」的投資決策，出現了敗筆，這當中有運氣，但也有策略不周延的地方，而這個策略的不周延，有一部分原因就是對資產屬性的了解不夠「完全徹底」。

破解公債迷思

此話怎說，什麼叫完全徹底的了解？請大家再回頭翻閱5-5章節，「破解公債的四大迷思」。

迷思之一，公債是穩賺不賠的投資？第5-5節有很清楚的說明，「除非」公債持有者完成一個先決條件，就是在公債到期日之前，不會因為需要現金或其他理由被迫變現，只要你有足夠的時間，乖乖地等到債券到期日，那麼就「可能」可以安全的拿回本金，為什麼說「可能」，因為你所投資的公司還要不能提前倒閉，這一段期間還可以拿到利息收入，至於利息是高是低，就要跟當時的利率環境來作比較，但本金是安全的。

而2023年3月宣布破產被接管的矽谷銀行，除了犯了第一個迷思以外，也犯了5-5第三個「公債價格波動較為溫和」的迷思。

從表格當中可以發現，假設以公債票面利率為3％的公債，當公債利率調升1%，和2%，公債在一年，五年，十年，20年，30年期的變化，但用「變化」實在不足以說明，正確的說法是「劇烈變化」。

例如，以上的假設條件不變，利率調升1%，1年期的公債只有損失1%。但五年期的公債就要損失4.4%，如果利率（調升）幅度加大是變成2%，這個虧損的幅度也就相較擴大很多，一年期會變成虧損1.9%，五年期變成虧損8.7%，如果是二十年期的公債（跌幅）將近達25%，有許多投資者喜歡用20年期公債ETF，在2022年就付出了慘痛的代價。

而2022年的這一次美國中央銀行的暴力升息，升息幅度可不是只有2%，所以你可以顯見這個公債投資虧損的幅度是非常驚人的，一下子虧損就超過了10%，而矽谷銀行將近1600億美元的資產，在公債投資的部位高達1000億美元，這當中「未實現」的潛在虧損，就高達上百億美元，不賣出等待公債到期日當然沒問題，但問題就在矽谷銀行，出現了存戶擠兌的流動性問題。兩天之內被擠兌了420億美元，三天後終因為（流動性的風險危機）而被接管。

（本文出自《你沒有學到的資產配置》作者：闕又上）