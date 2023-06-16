遺產被已離異配偶來跟孩子爭怎辦？ 律師「這樣做」：財產不會被任意處分
孩子的最佳利益究竟是誰決定？媽媽要如何超越時空的愛你？
知名製作人邱瓈寬，撫養好友臨終託付的孩子，好友留有大筆遺產，不料孩子的親生父親把小孩帶走，清查好友遺產，並提告侵占小孩護照等，經過地檢署調查，確定不起訴邱瓈寬...
孩子的最佳利益是由監護人所決定的。一旦媽媽去世後，孩子的監護權會由爸爸負責。
在法律上，孩子生父是監護權人，可以帶走小孩，並代表小孩行使權利，除非經過法院改定監護權!
誰才是真正替孩子著想？
我只知道一直以來替孩子著想的媽媽不在了，監護權有法律的規定，無法100％由媽媽決定，但每一個人都有決定自己財產分配或管理方式的絕對權利。
如果單親媽媽單獨扶養子女，雖然財產一定是留給子女，但如果希望財產不會被任意處分，可以運用信託或是遺囑執行的方式，讓子女或監護人能夠依照單親媽媽設置的規則運用財產，等同於用媽媽的意思運用財產照顧子女。
這個孩子曾經有愛他的媽媽，不論最後由誰來撫養他，都希望孩子永遠記得這份超越時空的愛，帶著他度過未來的每一個挑戰。
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