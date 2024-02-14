上班日提不起勁出門 你是心累還是身體累？談「工作倦怠」的3傷害與2成因

心理師，我累到每天回家都只想躺平，連看影片都不想… 晚上睡前想到隔天又要上班就會開始想東想西整晚睡不著… 白天一睜開眼想到等等要進公司，就只想要請假在家不出門… 我不知道到底為什麼要這麼辛苦上班？...

Stefanie在行銷公司擔任業務部門主管五年，近半年開始反覆感受到疲倦、提不起勁出門，面對工作上管理員工和自身績效表現越發感到沒興趣和無熱情，雖然深知自己能力可擔任該職位，但仍不時懷疑工作的意義到底在哪？對於工作是否適合自己感到迷惘…朋友回饋Stefanie這些狀況可能與工作倦怠有關，建議她可以針對困擾來進行心理治療。

什麼是工作倦怠Burn-out呢？

「工作倦怠」一詞第一次出現是由美國心理學家Herbert Freudenberger提出，當人在職場上過度專注於事件時，累積身體和精神壓力，產生無力、不安、憂鬱、憤怒或喪失慾望等狀況。在2022年世界衛生組織將職業倦怠這種職場現象列入《國際疾病分類》（ICD-11）中，是一種長期無法成功克服工作壓力所導致的症狀。

當然，上述這些關於職業倦怠的說明並非正式疾病的名稱，但足以顯示出倦怠的發生可能引起生理、心理相關的耗損與傷害。社會心理學家研究後將職業倦怠分成三種：

1.情緒耗竭：

低落、焦慮、對工作失去熱情、習慣性疲倦、難以集中精神等，是最容易被觀察到的倦怠表現，其他生理指標像是：失眠、免疫力下降、體力變差等情形。

2.去個人化：

與他人主動保持距離、抗拒社交、與他人互動經常以消極、冷漠、嘲諷、憤怒等負面態度來因應。

3.個人成就感降低：

找不到工作意義、對工作項目提不起勁、反覆對自我表現和能力有負向評價。

上述三種情形上班族偶爾會用玩笑式地話語來表達，如「上班等下班」、「想當薪水小偷」等，或是不時向他人勸說「沒有開心或不辛苦的工作」等話語，但想提醒大家：工作不開心並非是正常狀態，而是職業倦怠中最容易被覺察到的樣貌，了解職業倦怠的原因，提早預防，並找專業人士協助梳理感受、想法是非常重要的一環。

職業倦怠產生的原因有哪些？

1.工作環境：

從工作環境中可以分成工作內容和職場人際；

工作內容：工作量、高壓與否、工時長短、工作項目困難度、與個人職業興趣/期待相符程度等。

職場人際：包含主管風格、同事相處、是否有團隊支持等。

都可能導致成就感或無力感的累積，進而產生職場倦怠。

2.個人人格特質或認知模式：

高度自我要求、責任感、完美主義傾向等人格特質，這類人會對於工作竭盡全力、嚴格看待自我表現，認為「好還可以更好」，長久下來容易產生職業倦怠，一旦出現提不起勁的狀況也容易感到自責和愧疚，形成惡性循環最終可能身心耗竭。

如何避免倦怠？如何面對倦怠？-定期的自我照顧是非常重要的。

1.加入休閒和自我肯定

面對工作的困難，我們習慣投入大量的身心資源來因應，因為「持續前進」的行為和感覺，能讓工作表現獲得某個程度上的發展，但也使我們忽略「休息」的重要性！定期停下來、刻意安排休息，不一定數天，它可以是數分鐘或一天的某個時間，如看一本非工作相關的書、一部自己喜愛的電影、一杯愛喝的飲料、旅遊等，並且在休息完後思考當前工作的期待和目標是否需要調整，一個暫停能讓我們修復身心和調整工作投入的時刻。

2.在心理治療中探索與梳理

在職場中勢必會有壓力的產生，壓力出現時我們可能會產生低落、焦慮迷惘，心理治療可以協助我們去覺察和列出自己感到耗能的事件，並且藉由調整倦怠的認知和情緒反應，進而去貼近和認識自我需求，對自我和工作有全新的體驗和理解，降低進入倦怠的可能。此外，當面對倦怠感來襲時，心理師也能夠陪伴你一起調整對於工作轉換的可能性、調整當前工作期待和目標，來協助打開面對困難的空間，找出不同以往的因應方式。

生活當中本來就充滿許多挑戰與壓力，當工作佔據我們生活絕大部分、並且引起身心壓力時，能夠暫停一下來休息與思考，透過自身或專業人士協助的力量來釐清目前工作所面臨的真正問題，導出明確方向，以助於未來生涯發展與身心健康。

本文出自看見心理「面對工作，你是身體累還是心累了嗎？- 淺談工作倦怠」，未經同意禁止轉載。