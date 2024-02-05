佛洛伊德：性行為要從小教導和約束 最佳時期是「10歲之前」

佛洛伊德主張談論性的自由，而非行為的自由。但批評者認為，即使只是談論也不適合。他鼓勵同業做好心理準備，勇敢面對抗拒。他堅持採用性的廣義定義，並持續主張談論性的自由。寫信給朋友也是同業的歐內斯特．瓊斯，他解釋道：「我始終認為，最好的應對之道就是把談論性的自由當成是天經地義，冷靜面對無可避免的反對。」

說老實話，我們有必要替他說句公道話，他不止一次強調，我們應教導孩子崇高的道德標準，社會也應強化這些標準以遏止暴力與性的衝動。如同他在《文明及其缺憾》中所說：「就心理學的角度來看，一個……社會」約束小孩的性行為，「是完全正當的……若未能在童年打好基礎，待至成年再來抑制性欲恐為時已晚。」

儘管他呼籲約束行為，但他也認為，不避諱談性對孩子才是健康的。啟發兒童對性的認知，佛洛伊德談得極多。他敦勸父母，教導孩子「性方面的事，不當有所忌諱，而要視同教導他們尙不了解的一切事理」，對待性，「如同對待一切値得了解的事理」。至於什麼時候開始教導呢？佛洛伊德說：「小學的後段……十歲之前。」但光是告知實情而沒有給予道德指引是不夠的。他主張，有關性「道德規範」的傳授應在「接受（宗教的）堅信禮時期」（至於他這樣說，是承認像他這樣的無神論者為數不多，還是對人們的信仰生活規則持雙重標準，則沒有說明）。

那麼多的人曲解、誤解他的理念，使得佛洛伊德心煩意亂。他說，都說精神分析鼓勵人拋棄道德，這全出於無知與愚昧，因為他的用意正好相反。他寫道：「有人以為精神分析是利用性解放來治療精神疾病，這樣嚴重的誤解，除了無知，別無他解。

在分析中覺察壓抑的性欲，才有可能將之置於控制之下，而這正是之前的壓抑所無法做到的。說得更眞確一點，是精神分析將病人從他的性枷鎖中解放了出來。」精神分析師與病人之間的身體接觸，佛洛伊德堅決反對，並警告說，性道德一但消失，有如「古文明之沒落，愛將失去價値，生命為之空虛」。

當他聽說有一個同業與病人有不正當行為時，毫不客氣地去信說：「你親吻病人，並讓她們吻你，這已不是祕密；連我的病人都提起過……現在，就你的技術及其結果，你若決定提一份完整報告，有兩條路，你必須做出選擇：照實陳述或隱而不宣。你或許會選擇後者，但那是可恥的。更何況，紙包不住火。縱使你自己不說，自會有人知道，正如你沒跟我講，我卻知道了。」

但他擔心的不是這種關係會損及愛的價値。他明白告訴同業，他才不在乎「世俗的眼光或布爾喬亞傳統的要求」，他擔心的是對精神分析技術的長遠影響。他警告說：「想想看，你的報告發表後會是什麼結果。革命份子走了一個，就會有一個更激進的跟著來。許多把技術看成另一回事的同業會對自己說：『為何僅止於親吻而已？』」接下去會發生什麼，佛洛伊德做了生動的描繪，警告說：「到了緊要的關頭，年輕些的同業或許會發現很難停下來，就豁出去了。」

最近的調查顯示，精神科醫師（以及其他科醫師）與病人之間的不正當關係層出不窮，成為一般刊物與最新醫學文獻討論的話題。儘管性道德與當今文明其他方面的改變為這種討論提供了話題，但希波克拉底（Hippocratic）誓言與美國精神醫學學會的倫理規章卻禁止與病人之間的性關係。不可否認的，在精神治療過程中，治療師與病人之間的情緒互動較為密切，相較於一般醫師，治療師也就更經不起誘惑。但話又說回來，一份對數百名醫師調查的報告指出：「百分之五至十三的醫師……與數目有限的病人有性行為，有的有性交，也有未性交者」，在受訪樣本中，精神科醫師「有性行為者最少，特別是相較於婦產科醫師及開業醫師」。

圖為《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》書封。心靈工坊提供

在早期臨床經驗中，佛洛伊德就注意到了移情（transference）現象，亦即人會對醫師產生愛情或性方面的感情。剛開始治療精神病人時，他採用催眠療法，幫助他們將無意識想法帶到意識層面。但他發現，此一方法確有其限制。首先，不是所有的病人都能催眠。其次，這種治療能否成功取決於病人對醫師的感覺。如果病人進入催眠狀態，這些感覺便無從了解和控制。他發現到：「如果我和病人的關係亂掉了，最佳的效果就有可能突然消失。」後來，一次意外讓他決定放棄催眠療法：「……一天，預期已久的事情終於給了我一記當頭棒喝。

一位我最有默契的病人，催眠的效果好的不得了，我追本溯源痛苦的癥結，使她的痛苦大為緩解，有一次，她醒過來，竟然兩臂一張抱住我的頸項。正巧有服務人員進來，才化解了一場尷尬，但從此以後，我們達成默契，催眠治療就此畫下句點。」

※本文為心靈工坊出版的《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》，未經同意請勿轉載。