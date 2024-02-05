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不是青春期！人類的性欲始於出生之日 嬰兒吸吮母奶也算

心靈工坊／ 文／阿曼德．尼科利
嬰兒吸吮母奶也算是性欲的一種。 示意圖／ingimage
嬰兒吸吮母奶也算是性欲的一種。 示意圖／ingimage

關於性，佛洛伊德與路易斯都著墨甚多。佛洛伊德說，觀察人的行為可以發現，生活的目的無非快樂，而「性（生殖器的）愛……乃是一切快樂的原型」。路易斯強烈反對這樣的說法。他認為，快樂另有更持久的源頭，性欲的滿足一如食欲，只是上帝所賜的多種快樂之一。在他看來，佛洛伊德把性看得太重了。但他們倆人都知道，性愛乃是人類的一大歡樂之源，是表達最溫柔、最極致感情的一種方式，但也是痛苦及死亡的肇因。報紙上，兒童遭到性虐待、婦女遭到性侵及殺害，以及性傳染病導致死亡的報導就司空見慣。

兩人也都就幾個相關的問題提出過論述，包括：傳統道德規範是在妨礙人類正常及天生的欲望？還是提升了我們的歡愉？性與我們稱之為「愛」及「快樂」這些複雜的人類行為到底有何關聯？我們對性的生理、生化、社會及心理層面了解得越多，對此一強烈、普遍而又有些複雜的本能似乎就越感到困惑。著作之外，佛洛伊德與路易斯個人的性體驗，也都為這些問題提供了答案。

佛洛伊德最後一本學術著作《精神分析綱要》，寫於他人生最後一年，也是他的理論發展到最完備時的作品，書中他總結了他對性的基本看法：

第一、性生活並非始於青春期，而是出生之後不久就開始有的平常表現。

第二、「性」和「生殖」的概念截然有別。前者的涵蓋面較廣，包括許多與生殖無關的活動。

第三、性生活包含身體不同部位所帶來的快感，是隨著繁殖任務所帶來的一種功能。

他又補充說：「按照一般的看法，人類的性行為主要是一種讓自己的生殖器與異性生殖器接觸的衝動。」他指出，他的發現「不同於此一看法」，因此「引發了震驚與排斥」。在《佛洛伊德自傳》（An Autobiographical Study）中，他詳細說明了他的理論的形成。幾乎一切與歡愉感受有關的人類互動，包括情感的互動，他都用一個「性」字加以涵蓋。他說：「一開始，性欲就和生殖的密切接觸是兩回事，可以視為一種更廣泛的身體功能，歡愉是其目的，繁殖反而是其次……性衝動涵蓋了一切親暱與友善的衝動，而所有這類情感都包含在一個極為籠統的『愛』字裡面。」

此一廣義的性的定義令人難以理解，至今依然，佛洛伊德的理論乃持續遭到強烈反對、嚴重誤解，以及不可避免的排斥。若他不是用「性」這個字來泛指此一廣泛的機能，而用的是一個沒那麼敏感的字眼，或許他本人及精神分析學都不至於遭到那麼多不必要的攻擊與打壓。佛洛伊德所遭遇到的反對，甚至包括他的同業，主要是針對他將許多幼兒的行為─從嬰兒吸吮母奶到四歲的女兒愛慕父親─都貼上了「性」的標籤。然而，反對「性」這個字的人越多，他就越堅持用這個字。「任何人若覺得『性』這個字有辱人性，大可以用『情欲』及『愛欲』這兩個比較文雅的字眼。」他有感而發地說：「我若一開始就這樣做，也許就免掉了那麼多的反對。」

許多人勸他換個說法，佛洛伊德卻堅持用這個字，為的又是什麼呢？卡爾．榮格（Carl Jung）就勸他再三考慮，佛洛伊德的回答是，挑戰既來，正面迎擊才是上策。他說：「既然抗拒無可避免，何不起而迎戰？依我看，攻擊才是最佳的防禦。」

佛洛伊德三大研究發現中，第一項就斷言，性欲始於出生之日，而不是當時一般所說的始於靑春期。佛洛伊德曾說：「看來命中有數，讓我發現了此一眞相：小孩有性感受，這是每個褓母都知道的事；夜夢一如白日夢，都是希望的實現。」但褓母或許知道孩子都有性感受，當時的醫學界卻不相信，一旦佛洛伊德說破這項秘密，震驚與反感瞬間爆發。但話又說回來，佛洛伊德宣布孩子有性感受（這種感受有時會遭到年長兒童與成年人濫用），並不是說兩、三歲的孩子也有成年人的性欲概念，而是說孩子在不同成長階段中，可以從身體不同部位感受到性的愉悅。

圖為《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》書封。心靈工坊提供
圖為《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》書封。心靈工坊提供

他所說的是三個階段：「口腔期」、「肛門期」及「性器期」。舉例來說，佛洛伊德發現，在出生後的發育期間，「所有的心理活動都專注於透過口腔『滿足』身心的需求」。從出生開始……第一個快感帶的器官就是口腔。從一開始，所有的身體活動都以滿足此一快感帶的需求為主。」佛洛伊德發現，即使食物的需求已獲滿足，嬰兒仍然會吸吮，這就表示確有口腔快感的心理需求。他寫道：「生理與心理不可混為一談。嬰兒習慣性的吸吮，證明生命早期即有心理滿足的需求。儘管這種需求源自於營養的攝取，但快感之獲得卻獨立於營養，因此應該將之定位為性。」

※本文為心靈工坊出版的《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》，未經同意請勿轉載。

佛洛伊德 傳染病 嬰兒 性愛 生殖器

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