社會倡導性別平等 但醫療上必須「男女有別」…除了生理因素心理影響也是關鍵

醫師在討論會上報告病例時，通常會以一個精簡句子開頭，例如「一位四十歲女士突發性右側肢體無力已三小時」，提供重要的醫療訊息，包括年齡、性別、病症的急性和持續多久，引領與會醫師正確的診斷方向。其中，「性別」近年來逐漸受到重視。

男女的性器官、荷爾蒙與性染色體不同。男性有攝護腺、睪丸與睪固酮；女性有子宮、卵巢、雌激素與黃體素等，因此罹患的疾病有所不同，也才有泌尿外科和婦產科的區分。雌激素對女性有保護作用，例如年長女性較容易有骨質疏鬆或阿茲海默症，部分原因是因為停經後，雌激素減少之故，但不是造成疾病的主因，補充雌激素也不一定能預防此兩種疾病，所以並不建議年長女性因而服用雌激素。

即使同樣疾病，致病機轉也不見得一樣

人類有二十三對染色體，其中一對是性染色體，男性是ＸＹ，女性ＸＸ。Ｘ染色體較大，約有一千一百個基因，包括與免疫相關的基因，而Ｙ染色體只有約一百個基因。性聯隱性遺傳疾病如色盲基因，若只存於一個Ｘ染色體上，因還有另一個具正常功能的基因，帶有此基因的女性並不會有症狀，但帶有此基因的男性因為只有一個Ｘ染色體，則很容易表現出來。

不僅外觀、器官、基因不同，男女的生理、代謝、免疫力、疾病發生率，甚至對藥物的療效也有所差異。除了明顯與性器官有關的疾病，如女性的子宮肌瘤與男性的攝護腺肥大外，其他像偏頭痛、乾燥症、紅斑性狼瘡、多發性硬化症好發於女性，叢發性頭痛、肺癌、腦外傷、冠狀動脈心臟病則多見於男性。而同樣是肺癌，肺腺癌以女性居多，小細胞肺癌和鱗狀細胞癌則是男性居多。

一般而言，女性先天與後天的免疫力都較強，較能抵抗細菌和病毒的感染。但女性也因為免疫力較強，有時會攻擊自己的正常細胞，而產生自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡等。

男女對於病原的易感性也不同，如新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）經由其棘蛋白與人類呼吸道細胞表面的「ACE2接受體」進入細胞而感染，而男性的「ACE2接受體」比較顯著，因此男性罹患COVID-19的機率較高。

即使是同樣疾病，其致病機轉也不見得完全一樣。有學者發現男性的冠狀動脈心臟病常是因動脈阻塞，因此容易被冠狀動脈攝影所偵測；而女性常是血管壁的硬化，導致血流減少，其血管攝影沒出現阻塞，且缺血性心臟病的症狀可能不典型，而容易被忽略。

新藥研發受試者多為男性，結果不完全適用女性

新藥研發需要嚴謹的臨床試驗證明療效，女性因為有生理週期、生育、哺乳考量與限制，有懷孕可能的婦女，因安全考量也常被排除於臨床試驗外，使得臨床試驗受試者常以男性居多，因此試驗結果並不見得完全適用女性，且藥物劑量常需調整。

男女差異一般指的是先天的「生物性別」（biological sex, male vs. female），近二十年來，「社會性別」（social gender, man vs. woman）逐漸受到重視。「社會性別」是指受到後天的社經文化、家庭、職場、心理或生活習慣的影響而呈現的性向，如陽剛或陰柔。例如有人觀察到，台灣成年女性會獨自就診，向醫師詳細請教問題；但成年男性通常不會主動看醫師，常在家人要求下才前來就診，因此症狀難免相對嚴重。

圖為《終究一個人，何不先學快樂的獨老》書封，寶瓶文化提供

每個人的社會性別是變動的，與生物性別對醫療的交互影響很複雜，可以是加乘或相反作用，有很大的探討與研究空間。

我們倡導性別平等，也尊重男女先天與後天的差異、複雜性，在講求個人精準醫療的時代，性別也是重要的考量因素。

（本文出自《終究一個人，何不先學快樂的獨老》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）