做事不要遲疑！失智權威分享退休16年學到的「4件事」：此刻就是最好的時刻

最近接連有兩位同事屆齡退休，回想起我當年擔任科主任時，兩位都還是住院醫師，這才猛然警覺到自己已退休十六年，剛好是從小學到大學的教育年數。

我不禁思索：在這漫長又覺得像轉眼而過的十六年「社會大學」中，除了持續寫兩個專欄文章，希望作為醫病溝通的橋梁之外，七十五歲的我還學到了什麼？

一、順應老化，珍惜目前的身心狀況

我覺得「七十歲」是個分水嶺。

六十～七十歲雖然年歲稍長，但並不覺得心智與體力衰退，反而因退休或卸下責任，手上有大把時間而過得輕鬆且充實，如揪團旅遊、上各種成長課程和培養新興趣等。

過了七十歲，大小病痛逐漸出籠，甚至嚴重到必須放棄原本喜愛的活動。例如我們十五位成員的小高爾夫球隊，三十年來，有隊友往生，也有人因失智或其他疾病而不能再揮桿，疫情期間，球隊已處於休眠狀態。這讓我想到「人生七十才開始──生病」，也領悟到以後的日子，身體可能會不斷地出現狀況。

因此，「現在就是最好的時刻，有想做的事就不要遲疑。」

有親友邀約聚餐或旅遊，只要時間許可就參加，但難度高的攀山涉水活動則需斟酌。如想獨處看書、寫作、散步或追劇，也很好。

七十歲之前，以開發新興趣、新潛能為主。

七十歲以後，則致力於保持體能、集中精力，發揮自己原有的強項與興趣，成就自我。

二、結交年輕朋友，替生活注入活水

年過七十，雙親可能往生，手足也同老，兒女則為事業打拚或是有自己的生活。同溫層的老友雖然是個舒適圈，但也不要忘了結交新朋友，才不會與社會脫軌。

例如同是高爾夫球隊，另一個四十四位成員的球隊，雖然時有隊友退出，但也有年輕人加入，增添活力。又如我參與多年的一個女性成長團體，也不時有年輕社友加入，帶來新視野。當然，自己更不要輕易退出。

三、終身學習，以科技養老

腦有可塑性，用進廢退，就像重訓的訓練肌力，腦細胞也是愈用愈靈光。

因此，年過七十歲，即使學得慢一點，但有的是時間，只要有耐心，隨時可以透過電腦或手機上網，善用各種通訊軟體，如LINE、電郵、臉書或視訊等，和親朋好友們互動，並與世界接軌。

四、正面思考是最強的保護傘

一位八十歲的好友因第一期乳癌接受手術後服藥，接著出現乾眼症及膝蓋退化而疼痛。

她感嘆：「怎麼老了才在生病！」

我鼓勵她：「幸好是活到老才開始生病。」

圖為《終究一個人，何不先學快樂的獨老》書封，寶瓶文化提供

與畢業已六十二年的十二位小學同班同學聚餐時，大家輪流發表感言。大多數的人都有些病痛。其中有一位同學兩側大腿骨折，歷經手術及一年多的復健，而能慢慢地走來聚餐。她說：「沒有臥床餘生，很感恩。」

從我們這群同學身上可知，基因、環境與機遇的影響顯而易見。例如有一位聲如洪鐘，中氣十足，沒有任何疾病，住員林的她每天健走藤山步道。還有一位動作靈活，外貌年輕，看似是我們的晚輩。

但不管是當家庭主婦、努力拉拔兒孫長大，或是做上班族，還是事業有成，如今都滿足、感恩，覺得自己好命，甚至會幽默自嘲。大家一致的志願是：做個獨立自主、感恩、自在的有趣老人。

（本文出自《終究一個人，何不先學快樂的獨老》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）