常出現白目言行、穿衣服講求規則且「容易受傷害」？一圖看自閉症譜系障礙的3大特質

不擅長應付變化與溝通的ASD

ASD的譯名為「自閉症譜系障礙」。「譜系」其實就是「光譜」「漸層」的意思。這個族群過去曾被分成亞斯伯格症、高功能自閉症等不同的症狀，但由於其症狀從輕到重是連續漸變的，因此現在統稱為「自閉症譜系障礙」。

ASD最為人所知的特質包括「溝通障礙」「維持同一性」和「感官過於敏感」這三項。ASD的人缺乏想像對方話語和表情背後涵義的能力，常導致溝通難以順利進行。如果是孩子，他們往往會因為無法融入周圍的同伴而落單；如果是大人，有時也會被當成所謂的「白目」。至於「維持同一性」，則是不擅長應付變化、偏好重複相同的行動，並有固定的思考模式。他們極度厭惡突然改變行程或環境，無法隨機應變，也可能在穿衣或通勤的順序、工作的進行方式等方面頑固地堅持自己的規則。他們常有執著於特定事物的傾向，如果是孩子，很可能會對電車或汽車等展現出強烈的興趣，無止盡地玩著這類玩具。

圖為《秒懂過動與自閉的內心世界》書封，究竟出版社提供

此外，有些人的聽覺、視覺、嗅覺、觸覺和味覺等感官會有過於敏銳的情況，甚至會對生活造成影響。但也有正好相反、「感官遲鈍」的人。

至於一般所謂的亞斯伯格症，則屬於沒有智能障礙且症狀相對輕微的ASD，很多人甚至等到出社會之後才發現。而ASD也和ADHD一樣，許多人都有「容易受傷害」的特質。

（本文出自《秒懂過動與自閉的內心世界》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）