別等七夕月老！交友集團拍拖擁700萬會員 為何還打造實體約會課？

七夕就是今天（8月22日），若沒有伴侶的你，會不會打開交友軟體尋找對象？在台灣耕耘許久的拍拖（Paktor）不只經營App，更將觸角伸到實體約會服務，經營起約會課。然而，利用演算法配對，以及扮演實體紅娘，兩者需要的核心能力差異甚大。《遠見》專訪拍拖集團執行長，解析他如何細膩解決新世代男女「機會很多，但就是沒辦法維持一段關係」困境？又如何讓約會課更有料，擺脫PUA汙名，成功吸引用戶上課？

攤開交友軟體排名，能夠在榜單攻占名列前茅者，多半是經營許久的老面孔。能夠竄起的新血要不是有著明確分中，要不就是有如劃過天際的流星，憑藉新奇功能喧囂一時。

然而，2013年創辦的拍拖（Paktor）集團沒有直攻中路，而是選擇劍走偏鋒，經營實體約會、提供課程服務，2015年開啟線下約會服務後，同年便引進台灣。通吃線上與線下，拍拖台灣用戶達700萬，員工人數約為80人，在台北、台中、高雄分設有辦公室。

不過，拍拖不只做線上交友，還挹注資源在實體約會，如何和婚友社競爭？又為何要切入在台灣污名頻傳，且客群相對限縮的約會課程？

實體交友如何汲取線上交友經驗？又如何與傳統業者競爭？

接受《遠見雜誌》專訪，拍拖集團執行長Alex Tam強調，與傳統婚友業者相比，希望讓約會和配對變得更加「現代」。具體來說，拍拖約會吧（Paktor Preimium，拍拖實體約會服務）營運上有三個重點：提升約會體驗、提升會員背景多元程度、深化配對精準度。

以約會體驗來說，Alex表示不會像傳統約會服務，安排用戶在小房間約會。「我們會希望去餐廳，或者參加有趣活動，並且準備特別的菜單。」除相約吃飯以外，拍拖在台灣會和旅遊景點或者夜店合作，也曾舉辦元宇宙約會，其他也有主題公園和水族館的晚間活動，希望實踐「現代約會」的理念，用戶不會像在參加傳統相親。

Alex認為，拍拖實體約會和傳統婚友社的差異在於營造體驗，因此會打造更「現代」的約會體驗。拍拖提供

辦主題活動來組志趣相投情侶，傳授右滑秘訣黏用戶

至於提升會員背景多元程度，以及深化配對精準度，則不脫交友服務擴大規模背後邏輯：正向單邊網絡效應。Alex分享，不是每個用戶都願意出來吃飯、也不想逛水族館，「但如果舉辦加密貨幣主題的活動，說不定就會願意加入，」因此拍拖正在開發不同類型活動。另外，在配對上除常見標準如年齡、身高和收入以外，則著眼於「觀念契合」。

Alex解釋，實體配對之前，顧問會調查用戶價值觀，例如平常怎麼決定花費？怎麼安排投資？「增加這些資料點，能夠切出更細的profile。」

不過，同時經營交友軟體和約會服務，兩者要如何帶來綜效？

在拍拖的規劃下，進軍新市場時會先以交友軟體登陸，先取得一定用戶數後，再引入實體約會服務，這時兩者便能互通有無。Alex解釋，拍拖會主動接觸交友軟體用戶，邀請對方使用實體服務或者參加活動。

「App上果能夠找到伴侶當然很好，但有些人使用一週，都還沒有配對或者還沒開始聊天，」這就會是交叉銷售、吸引用戶實體約會的契機。同時，因為手握大筆App資料，團隊知道如何撰寫自我介紹、以照片展現自我，才能得到大量右滑，因此約會團隊可以提供建議，這會是向上銷售、提升客單的機會。

Alex認為實體約會和App交友能夠帶來綜效，具體體現在從資料中得到洞見、提供跨產品的服務等。拍拖提供

約會課程屢傳PUA污名，拍拖開課卻不同

至於開辦約會課程，其實核心思想仍是交友服務產業鏈上的布局。

無論是線下或者線上交友服務，用戶能夠在其中找到認識對象的機會，但有些人其實不缺機會，「機會很多，但就是沒辦法維持一段關係。」Alex強調，拍拖經營的課程，絕非近來惡名昭彰的PUA（Pick Up Artist）。PUA原先以搭訕女性為目的，而後變質為傳授操控他人手法，為「攻略」對象而不擇手段，但拍拖則是以個人發展為目標。

Alex解釋，課程共分為兩部分，一部分以經營內在為主，有提升自信、增加溝通能力等課程，另一部分則是教學員穿搭、留下好印象的外在改造，這些服務都是「幫助你去準備下一段戀情、維持現有關係。」

從交友軟體、實體約會，到約會課程，Alex表示，希望在未來十年內拍拖從「約會」（dating）領域，昇華至更廣泛的「關係」（relationship）領域，因此會努力延長用戶在集團產品的使用者旅程，避免配對成功後，就不再使用旗下服務。

「不同的階段都由我們提供支持，（配對以外）不管是舉辦活動維持關係、分手後提供支持、甚至更進一步走進婚姻，」Alex希望拍拖的產品線可以逐漸連結彼此，將整張網絡織得更廣。

不過，即便拍拖集團產品布建局明確，仍要面臨交友產業的激烈競爭。根據行動市場資料平台Data.ai（原名App Annie）統計，亞太地區中各市場不管是用戶新增下載或者支出的榜單中，都沒能見到拍拖App的名字。同時，台灣也有其他主打實體約會、強調體驗的對手出現。走過十年的拍拖集團想走得更久，需要持續帶給用戶更多價值。

（本文出自2023.08.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）