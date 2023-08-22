日本未成年9歲孩整型！是媽媽的愛還是毒？「毒親」5大特徵　

你滿意自己的外表嗎？又或者，若你的孩子對外表缺乏自信，你會讓他做整型手術嗎？日本一位母親竟讓年僅9歲的女兒動雙眼皮整型手術，遭痛批是「毒親」。毒親有哪些特徵？對孩子又有哪些不良影響？ 又該如何避免成為毒親呢？

在台灣，衛福部已在2017年明定，為了保護青少年的身心發展，未滿18歲的未成年人不得接受整型手術。反觀日本，身為全球第四的整型大國，未成年人只要經過監護人允許，就可以接受整型。

讓未成年孩子整型，是愛還是「毒親」？

近期日本社群上公開一位9歲的女孩整雙眼皮的影片，稚嫩孩子接受成人才能承受的疼痛手術，大哭哀號的模樣令人心疼，影片掀起社會一陣譁然。社會輿論撻伐這位帶孩子去整型的母親，說她是「毒親」，甚至批評她虐待孩童。手術不僅在身心未成熟的孩子臉上留下印記，也在心上留下疤痕。

9歲女孩整型影片在網路發酵。取自VICE YouTube

然而，母親面對批評聲浪，她認為別人怎麼看都無所謂。

「我只是希望女兒幸福，不要嘗到我所吃過的苦」「因為無法給她一張可愛的臉孔，所以作為父母，修正是理所當然的責任」女孩的母親以堅定的語氣，回答記者的質疑。

這位母親自己從小就是單眼皮而感到自卑，18歲開始共花了600萬日圓整成理想的模樣。她進一步表示，美醜會影響成績，甚至帥哥美女和普通人的年收，會相差到148萬日圓。所以希望在孩子開始煩惱之前，提前避免並保護她。

母親反問記者，我這麼做難道不是一種愛嗎？

整型的9歲女童與其母親。取自VICE YouTube

以愛之名的控制，毒親5大特徵

值得注意的是，當記者問到9歲女孩，你有更喜歡整型後的自己嗎？女孩回答：「我不知道。」

究竟，「變成美麗的人」是孩子深思熟慮後的決定，還是父母想讓孩子滿足自己的期待？不管如何，孩子總之是受了一頓皮肉痛，成年後的她是否會後悔動了整型手術，不得而知。

毒親一詞在1989年由法國精神科醫師蘇珊．福沃德（Susan Forward）所提出，指的是「有毒的父母」。他們用過干涉、過保護、強加價值觀等方式，對孩子的現在甚至是未來，產生不良影響。

為什麼一個人會變成毒親？剖析許多父母的案例，這些毒父、毒母本身精神其實並不獨立，例如有很強的孤獨感或自卑感，導致他們對孩子做出「有毒」的行為。

毒親5大特徵

1.嚴加管教：食衣住行育樂全都管，孩子不能偏離父母的理想。 2.控制孩子：經常發出命令，要孩子依照自己指示行動。告訴孩子只要你聽話，就會幸福。 3.利用孩子滿足自己願望：利用孩子的生命來實踐自我，強迫孩子達成自己期望的外表、成就。 4.過度保護、做得過多：過度照顧孩子，讓孩子依賴父母以延長自己被需要的時間，獲得安全感。 5.讓孩子感到內疚：常把自己的「犧牲」掛嘴邊，要求孩子也要放棄某些事物，報答自己的委屈。

毒親用過度干涉等方式，對孩子的現在或未來產生不良影響。（示意圖／Ingimage）

身心靈都受苦，「毒親」對孩子的影響？

日媒指出，有毒的父母會給孩子帶來身體、情感和人際關係上的痛苦。精神科診間中，仍有許多為毒親所困擾的成年人，前來求診的例子。而且，被毒親養育的孩子，甚至有些人在成為父母後，自己也會無意識地變成毒親，因而形成負面循環。

毒親對孩子5大影響

1.缺乏自信：孩子從小就什麼事情都讓父母做，因此長大了他們也容易對自己失去信心，缺乏獨立性。 2.變得有攻擊性：孩子會不了解什麼是「正常的家庭」，不知該如何善待家人，因此變得具有攻擊性。 3.感到迷惘困惑：孩子沒有獨立思考的能力，有時候會感到迷失。對於自己想要或不要什麼感到困惑。 4.容易對某事依賴：孩子從小被極度禁止或限制，導致成年後容易對某事成癮，例如酒精、賭博或異性關係。 5.難以建立關係：因為害怕被批評或是被討厭，很難真誠表達自己的想法，甚至會討好。擔心他人是否真的喜歡自己？

如何避免成為「毒親」？

如果你已經意識到自己是，或者將可能成為「毒親」，該如何處理自己的情緒？如何調整照顧孩子的方式呢？

兒童精神科醫師唐納德．威尼科特（Donald Woods Winnicott）曾經提出「適度母親」（Good Enough Mother）一詞。指的是，提供孩子適度的身心照顧，但不要過度完美、沉溺在育兒中。父母保持努力但不辛苦的心態，對孩子來說就是舒適的環境。

並不是完美父母的孩子才能茁壯成長，而是因為「剛剛好的育兒」，孩子才能好好發展。讓孩子感到安全、被接納，父母終究會在育兒過程中，成功找到與孩子的微妙平衡。

換句話說，選擇當普通的父母，你就會成為真正的「好父母」。

（本文出自2023.08.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）