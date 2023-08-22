快訊

午後大雷雨開炸！北捷公告「文湖線全線暫停營運」 啟動公車接駁

謝和弦七夕宣布「又要當爸了」 感謝妻女：完整我的靈魂跟人格

國家警報響！ 雙北、桃園等7縣市大雷雨開炸 15縣市豪大雨、山區暴雨

日本未成年9歲孩整型！是媽媽的愛還是毒？「毒親」5大特徵　

遠見／ 文．翁湘惟
讓未成年的孩子整型，是愛還是毒親？取自VICE YouTube
讓未成年的孩子整型，是愛還是毒親？取自VICE YouTube

你滿意自己的外表嗎？又或者，若你的孩子對外表缺乏自信，你會讓他做整型手術嗎？日本一位母親竟讓年僅9歲的女兒動雙眼皮整型手術，遭痛批是「毒親」。毒親有哪些特徵？對孩子又有哪些不良影響？ 又該如何避免成為毒親呢？

在台灣，衛福部已在2017年明定，為了保護青少年的身心發展，未滿18歲的未成年人不得接受整型手術。反觀日本，身為全球第四的整型大國，未成年人只要經過監護人允許，就可以接受整型。

讓未成年孩子整型，是愛還是「毒親」？

近期日本社群上公開一位9歲的女孩整雙眼皮的影片，稚嫩孩子接受成人才能承受的疼痛手術，大哭哀號的模樣令人心疼，影片掀起社會一陣譁然。社會輿論撻伐這位帶孩子去整型的母親，說她是「毒親」，甚至批評她虐待孩童。手術不僅在身心未成熟的孩子臉上留下印記，也在心上留下疤痕。

9歲女孩整型影片在網路發酵。取自VICE YouTube
9歲女孩整型影片在網路發酵。取自VICE YouTube

然而，母親面對批評聲浪，她認為別人怎麼看都無所謂。

「我只是希望女兒幸福，不要嘗到我所吃過的苦」「因為無法給她一張可愛的臉孔，所以作為父母，修正是理所當然的責任」女孩的母親以堅定的語氣，回答記者的質疑。

這位母親自己從小就是單眼皮而感到自卑，18歲開始共花了600萬日圓整成理想的模樣。她進一步表示，美醜會影響成績，甚至帥哥美女和普通人的年收，會相差到148萬日圓。所以希望在孩子開始煩惱之前，提前避免並保護她。

母親反問記者，我這麼做難道不是一種愛嗎？

整型的9歲女童與其母親。取自VICE YouTube
整型的9歲女童與其母親。取自VICE YouTube

以愛之名的控制，毒親5大特徵

值得注意的是，當記者問到9歲女孩，你有更喜歡整型後的自己嗎？女孩回答：「我不知道。」

究竟，「變成美麗的人」是孩子深思熟慮後的決定，還是父母想讓孩子滿足自己的期待？不管如何，孩子總之是受了一頓皮肉痛，成年後的她是否會後悔動了整型手術，不得而知。

毒親一詞在1989年由法國精神科醫師蘇珊．福沃德（Susan Forward）所提出，指的是「有毒的父母」。他們用過干涉、過保護、強加價值觀等方式，對孩子的現在甚至是未來，產生不良影響。

為什麼一個人會變成毒親？剖析許多父母的案例，這些毒父、毒母本身精神其實並不獨立，例如有很強的孤獨感或自卑感，導致他們對孩子做出「有毒」的行為。

毒親5大特徵

1.嚴加管教：食衣住行育樂全都管，孩子不能偏離父母的理想。

2.控制孩子：經常發出命令，要孩子依照自己指示行動。告訴孩子只要你聽話，就會幸福。

3.利用孩子滿足自己願望：利用孩子的生命來實踐自我，強迫孩子達成自己期望的外表、成就。

4.過度保護、做得過多：過度照顧孩子，讓孩子依賴父母以延長自己被需要的時間，獲得安全感。

5.讓孩子感到內疚：常把自己的「犧牲」掛嘴邊，要求孩子也要放棄某些事物，報答自己的委屈。

毒親用過度干涉等方式，對孩子的現在或未來產生不良影響。（示意圖／Ingimage）
毒親用過度干涉等方式，對孩子的現在或未來產生不良影響。（示意圖／Ingimage）

身心靈都受苦，「毒親」對孩子的影響？

日媒指出，有毒的父母會給孩子帶來身體、情感和人際關係上的痛苦。精神科診間中，仍有許多為毒親所困擾的成年人，前來求診的例子。而且，被毒親養育的孩子，甚至有些人在成為父母後，自己也會無意識地變成毒親，因而形成負面循環。

毒親對孩子5大影響

1.缺乏自信：孩子從小就什麼事情都讓父母做，因此長大了他們也容易對自己失去信心，缺乏獨立性。

2.變得有攻擊性：孩子會不了解什麼是「正常的家庭」，不知該如何善待家人，因此變得具有攻擊性。

3.感到迷惘困惑：孩子沒有獨立思考的能力，有時候會感到迷失。對於自己想要或不要什麼感到困惑。

4.容易對某事依賴：孩子從小被極度禁止或限制，導致成年後容易對某事成癮，例如酒精、賭博或異性關係。

5.難以建立關係：因為害怕被批評或是被討厭，很難真誠表達自己的想法，甚至會討好。擔心他人是否真的喜歡自己？

如何避免成為「毒親」？

如果你已經意識到自己是，或者將可能成為「毒親」，該如何處理自己的情緒？如何調整照顧孩子的方式呢？

兒童精神科醫師唐納德．威尼科特（Donald Woods Winnicott）曾經提出「適度母親」（Good Enough Mother）一詞。指的是，提供孩子適度的身心照顧，但不要過度完美、沉溺在育兒中。父母保持努力但不辛苦的心態，對孩子來說就是舒適的環境。

並不是完美父母的孩子才能茁壯成長，而是因為「剛剛好的育兒」，孩子才能好好發展。讓孩子感到安全、被接納，父母終究會在育兒過程中，成功找到與孩子的微妙平衡。

換句話說，選擇當普通的父母，你就會成為真正的「好父母」。

編輯推薦

（本文出自2023.08.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

父母 未成年 育兒 價值觀 整形 日本

延伸閱讀

重男輕女家庭弟弟領到一棟房 網友一語道破讓姐姐秒釋懷

國民法官審理母殺6歲兒案將宣判 檢辯爭點一次看

余苑綺離開1年了！余天夫妻抱孫探望愛女惹鼻酸

獨／台中、台北免費心理諮商額滿 衛福部擬增預算

相關新聞

除了追求IG高曝光率 其餘都是被迫選擇！如何不讓孩子成為被命運擺弄的山道猴子？

是的，每個人都有權選擇自己想要的生活方式，但，前提是有「選擇」的能力，而非「被命運選擇」。

日本未成年9歲孩整型！是媽媽的愛還是毒？「毒親」5大特徵　

你滿意自己的外表嗎？又或者，若你的孩子對外表缺乏自信，你會讓他做整型手術嗎？日本一位母親竟讓年僅9歲的女兒動雙眼皮整型手術，遭痛批是「毒親」。毒親有哪些特徵？對孩子又有哪些不良影響？ 又該如何避免成為毒親呢？

《山道猴子的一生》紅什麼？它揭開愛慕虛榮背後 打腫臉充胖子的悲哀

在台灣，「三寶」通常形容不守交通規則、隨意騎車的駕駛，而那些三不五時就要往山裡飆車、製造巨大的改管噪音、吸引追焦照的人，則被戲稱為「猴子」；「山道猴子」泛指愛在山路飆車的中二男，他們的最大特色是用獨一無二的車體吸引外界目光——速度是一切、自由是嚮往。

為ㄍㄧㄥ到1000cc面子放棄裡子…從《山道猴子》看男人賽道的3個死亡急彎

關於《山道猴子的一生》，我想說的一句話：愛面子，沒面子，讓男人打腫臉充胖子。劇中1000cc的紅牌重機，其實是很有故事的。當男人為了ㄍ一ㄥ到1000cc的面子，放棄了裡子。也暴露了愛面子的男人，會有的三大缺點…

迎接七夕！慶祝情人節也可以很環保 5招教你如何過綠色情人節

你一定聽過七夕情人節和白色情人節等各種慶祝愛情的節日，但你聽過綠色情人節（Green Valentine’s Day）嗎？它跟其他情人節又有什麼不同？為何綠色情人節，即便單身也歡迎參加？

被霸凌的痛就像手斷掉一樣 「6大傷害」會留在生命裡好一陣子

阿德勒主張：個人的心理健康與群體、與社會的接觸是緊密不可分。由此可知，個人與他人的互動，會影響到對於身處環境的感覺，甚至是對自己的知覺。而我們如何感覺自己的環境與自己在其中的位置，將會影響到內在的自我價值感，這也是被霸凌時，會感覺到自己沒有價值或生存意義的感受之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦