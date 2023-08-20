為ㄍㄧㄥ到1000cc面子放棄裡子…從《山道猴子》看男人賽道的3個死亡急彎

關於《山道猴子的一生》，我想說的一句話：愛面子，沒面子，讓男人打腫臉充胖子。

劇中1000cc的紅牌重機，其實是很有故事的。當男人為了ㄍ一ㄥ到1000cc的面子，放棄了裡子。也暴露了愛面子的男人，會有的三大缺點：

一、鄙視鍊與合理化

在《山道猴子的一生》中，一開始，男人騎的是白牌塑膠車。

跟哥兒們喇賽的過程，他強調「性能好是不錯，但技術更重要。」

因為身處山腳，沒那個錢耍屌，只好說山頂的人沒屌。

這，就是合理化。

簡單來說，合理化就是：當「我想的」跟「實際的」不一樣，因為「不一樣」代表我很弱、很爛、很沒用，這樣太痛苦了…

於是找個理由騙自己「才沒有不一樣，只是…（以下略過十萬字）」。

仔細看，當男人騎了紅牌重機，哥兒們再次練肖話時，他的說法就變了—

「等你們哪天也升級重機，就知道那個動力跟白牌車是完全不同的…」

嗯？

本來不是還說「技術比性能重要」嗎？怎麼一轉眼間就變成「我有紅牌我驕傲」？

這，就是鄙視鍊。

人性是這樣，當我們進入了「高級」，就可以安心地覺得別人「低級」。

然後，我們會有一種彷彿學長、大哥的善意，諄諄教誨對方：

「你齁，現在低級沒關係…」

「我帶你飛。等到你『跟我一樣』高級了…」

「日子就會爽了！」

如同電影《寄生上流》的那句台詞「有錢的話，我也會很善良。」

所謂的鄙視鍊，就是「我們這些高級的人，瞧不起你們那些低級的人。」

為什麼要鄙視？因為鄙視對方，讓對方是壞的，就可以維持「我是好的」，那種「自我感覺良好」的爽。

鄙視練，到哪都有。問題在於：《山道猴子的一生》的男人，其實是在「打腫臉充胖子」。

二、賭徒循環「再一盤！」

有人戲稱《山道猴子的一生》其實是理財宣導。

與其說是理財宣導，不如說是《賭徒的一生》。

賭徒心理有三：

1. 忽略後果：沒關係，沒那麼嚴重（這不會發生在我身上）

2. 做同樣的事，期待不同結果：再一次，我才不會那麼衰

3. 無限上綱：賭博是一種成癮。成癮有所謂的「耐受性」，簡單來說就是，這次要跟上次一樣爽，就要花得比上次還兇。

賭徒，專於當下的刺激，不會就未來考量取捨，也無法從過去學到教訓。

就如同《山道猴子的一生》劇中，師傅替男人檢查重機時，找出了一大堆問題。零件整組壞掉、線繞得有夠醜，看起來就是被人話術被人騙了...

這賭徒，會有三種反應。

1. 擊鼓申冤：幹，騙我！我要找人打他（或告他）

然後，通常告不成。因為買東西時都阿莎力裝逼，沒留任何證據。

2. 鬧拗脾氣：媽的你們不懂啦，我就是需要這台重機

「沒重機我活不下去啦！」

3. 欺騙自己：沒有人懂我，只有我懂我自己，我就是正確的。

這一步，也會把身邊想幫忙他的人（家人、女友、或某個諮商師…）給推開。

其實，身為心理師，《山道猴子的一生》對我來說最怵目驚心的一段，正是男人把車拿去給師傅修的那一幕：

當師傅把車拆了，指出裡頭的問題錯綜複雜…

男人先是不爽「殺小啦，這車改過缸喔。」

然後開始無助「幹拎娘咧，那怎麼辦？」

當師傅說「我憑經驗跟你講，你被車商騙了。」

男人立刻逃避了「靠北喔，好，先不管，要修哪些。」

當師傅很耐心地解釋「這問題很複雜…我們現在還沒檢查完，沒辦法報價喔…」

男人開始不耐煩了「大概啦，你抓個大概」，並把氣發在師傅頭上「怎麼這麼雖洨，我現在手頭上沒那麼多錢耶…」

即使，師傅很好心地給了不少方法、不少彈性以及不少優惠，因為太焦慮而活在自己世界的男人，完全聽不見。

他，只會在心中幹譙「幹三小，為什麼我這麼倒楣，被貸款分期追殺成這樣，現在刁掐還要修那麼貴。」

這修的，不只是車，也是人生啊。

其實，山道猴子的命運，早在轉那個彎之前，就已經大勢底定了。

#山道猴子為何被網友公審？

就因為他是臭直男，活該嗎？

不。

早在更早之前，這男人「對號入座求認同」時，他就已經一步一步走向毀滅了。

當男人發現粉紅頭女生（他的擋車女神）跟人有染，他的憤怒在於：你不只騙我，還利用了我！

但如果你仔細看，會發現：

粉紅頭女生從頭到尾只說了「我想問你一件事」（不過她問的時機確實很巧妙，有機會我們再說）以及「我想買車，可是有一個問題…」

注意哦。她從頭到尾，都沒有開口要男人幫他解決這個問題喔。

但男生聽見了她的心聲，又剛被誇床上勇猛，立刻對號入座，討好求她認同，還不忘耍帥—

「開玩笑，我說要寵壞妳又不是說假的。」

三、自大—自卑的循環

#當自大摔碎成自卑

男人最常見的心理機制，是「自大—自卑」的循環。

這反映在：車改得屌不屌？馬子夠不夠正？床上夠不夠猛？等比較上。

不過，就跟球賽一樣。你比多了總是會輸。當這男人意識到自己輸給了全套裝備的外國人，立刻就從「我寵妳」的自大，摔碎成「妳搞我」的自卑。

當我們在三角關係中感到自卑，最常啟動的求生機制有兩種：要嘛逃避假裝沒有看到，要嘛控制試圖力挽狂瀾。

這男人，顯然選了後者。

你可以從好幾幕看到，男人突然變得不安、脆弱與控制。從一個凡事都好的大男人，變成斤斤計較的吉娃娃。

（我致敬直男行為研究社，把經典對話放在附圖）

最慘的是，男人明明被粉紅頭傷害了。卻因為自卑情節的影響，邊吵架邊講了「對號入座求認同」男人的名言：

「是我哪裡不好嗎？妳可以跟我講，我可以改啊！為什麼不好好跟我溝通？」

#溝通會有用嗎？

最近，我在一場《給女人的男人心理學》演講中提過：

「太多人依賴溝通解決問題。但解決問題需要的不是溝通，而是談判。」

其實猴子與粉紅頭的感情，到那一刻已經差不多完蛋了。

但是，男人心中的「不甘心」（常常會被美化成「重感情」），會讓他欺騙自己：

這段關係還有救。只要多溝通，只要我改變，只要我們…

更糟的是，感情創傷不會是一次性的。所謂一朝被蛇咬，十年怕草繩。慘烈的後果，大家也在下集看到了。

很多人會說，《山道猴子的一生》是底層魯蛇的悲歌。

我不同意。

至少就感情層次來說，猴子才不是男人階級的最底層。

猴子與舔狗

山道猴子雖然打腫臉充胖子，但至少還是個小網紅，有妹合照有炮打，出了事還有哥兒們瞎挺…

對許多男人來說，這根本人生勝利組好嗎！

前陣子才有人分析：猴子不怕給承諾、敢愛敢衝又直接，根本是讓女生暈爛的菜。

相對來說：謹慎保守、藉口一堆又口嫌體正直的舔狗（或是所謂打引號的「好男人」），比起車騎到一半摔死的猴子更悲傷的是：

他們連上路的機會，都不見得有。

當然，階級是比較出來的。

我們永遠可以感受到「比上不足」的無力，以及「比下有餘」的慶幸。

如何看懂自己所在的局，看清對面的來車，學習並選擇適當的策略⋯

或許是比沈浸在「自大（慶幸）—自卑（無力）」的循環中，更可以從《山道猴子的一生》學到的一件事。

（本文出自家齊心理師｜說故事《《山道猴子的一生》如何教會了我，男人賽道的三個死亡急彎？》，未經同意禁止轉載）