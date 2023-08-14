被霸凌的痛就像手斷掉一樣 「6大傷害」會留在生命裡好一陣子

最近的台劇：亞靜在描述過往與趙昌澤共事的期間，回憶起被同事排擠、背後的耳語，並說道：｢那是一個長達一年半的地獄…｣

文方：「忍了那麼久很了不起，妳手都斷了。人是群體的動物，被群體排拒會感受到痛，會激發大腦裡面感受疼痛的區域。心痛跟手斷掉是一樣的。」

短短幾句話，鏗鏘有力地說出了被霸凌者的處境。

阿德勒主張：個人的心理健康與群體、與社會的接觸是緊密不可分。

由此可知，個人與他人的互動，會影響到對於身處環境的感覺，甚至是對自己的知覺。而我們如何感覺自己的環境與自己在其中的位置，將會影響到內在的自我價值感，這也是被霸凌時，會感覺到自己沒有價值或生存意義的感受之一。

回到人身上，霸凌在個體的生命裡可能會留下哪些傷痕與傷害？

• 沒價值感

受傷者可能會記得霸凌對象說的話、批評的內容，且無法控制地在腦子裡重複上演。而人在脆弱的時候，更容易將這些具有殺傷力的話聽進心裡、放進腦袋裡。慢慢地，沒有價值感的念頭，會形成對自己的認知。

• 我哪裡沒有做好

被排擠，是一種不被尊重與接納的經驗感受，同時會有著：為什麼別人沒事，我卻被排擠？這樣的思緒，會讓人不斷回頭質疑自己：是不是哪裡沒有做好，或是我哪裡不夠好，才會被排擠？

• 害怕接觸人與人群

當長時間處在霸凌的情境，對於人，會產生直接的保持距離與莫名的害怕，因為人是可能帶來傷害性的。同時，受傷者會需要找個地方讓自己感覺安全，而沒有人的地方，就是安全的地方。久而久之，對於人與人群自然會想要保持一段安全的距離。

• 難以信任

有時候，受傷者與霸凌者可能曾經是友好的關係，在相處時分享彼此的秘密，但讓人心寒的是，曾經因信任而分享的秘密，沒料想成了他日霸凌者攻擊的武器。這直接形成的內在影響，可能讓我們難以再信任他人，或說出自己的心裡話。

• 容易感覺被針對

被排擠的感覺，是一種直接被針對的狀態，只對某個人進行言語、行為上的厭惡、批評、漠視。那種深刻在心裡的針對感，會不自覺散落在生活裡與他人細節的互動，比如對方一個皺眉，我們可能會假想對方是否不喜歡自己？

• 社交恐懼

之所以會用到｢恐懼｣，是因著當被霸凌的情形日益嚴重，受傷者可能會在與人互動時，出現緊張、不知所措，甚至惶恐，擔心自己是否安全？擔心別人會不會因著我的某個舉止或說的話而不喜歡自己？那是一種難以在社交中感覺到安全自在的緊繃及害怕。

被霸凌的傷，可能遠比我們想到的多，且更為細緻，那是散落在生命裡各種沒有被好好對待與尊重的刻痕。

如果我們曾經在霸凌中生存下來，如果我們想要開始一段安全且不同以往的人際互動，或許，

心理諮商能夠給我們新的體驗與感受：

• 在安全的關係中表達與互動

在關係中受傷，自然對與人的關係需要保持安全距離；然而，有時候這樣的距離太讓人心疼，似乎只能把自己關起來或放在一個比較封閉的位置。

諮商師在受過專業的訓練，以及個人的治療風格、人格特質等，可以提供受傷者在互動經驗上的不同，如安全的環境、安心的對話、情緒的同理…等等，這些都是受傷過後所需的回應及關心。

• 重新投入與人的關係

當諮商師提供一個安心的情境，讓來談者可以稍稍放下長期以來的保護機制，學習如何與另一個人開啟心裡的對話，這樣的經驗，能讓大腦接觸到新的刺激，進而鬆動舊有的封閉模式。

• 建立對人的信任

長期處在受威脅的環境，自然難以發展出信任，或是信任會被擊碎。而在諮商中，我們不需要提防，我們可以自在的傾訴與難過，這對於重拾信任來說，是個重要的歷程及經驗感受。

• 回到現場帶回自己

＜黑暗榮耀＞最後一集裡，文同珢跟金京蘭說：｢我現在已經不在那條走廊上了，所以妳也別繼續留在那體育館裡了。｣

當被霸凌一段時間，我們的大腦、身體感覺、感官知覺會進入一種僵化的狀態，這是所謂的創傷反應，其中改變的不只是身體荷爾蒙及大腦結構，還有在腦袋裡不斷重演的受傷情節，這將讓個人感受到一種失去自我的感覺。

而諮商師在與受傷者的會談過程，其陪伴、支持、梳理，把被遺棄的大腦結構找回來，把還待在事發現場的受傷者帶離開，這是心理諮商在處遇霸凌創傷中非常重要的一環。

• 找回生活的品質

諮商處遇的除了往事帶來的影響之外，更為關切的是讓來談者找回對生活的感覺、對自己的感覺，進而逐步思考接下來我想要的生活是什麼？我可以如何過生活？以及我想創造什麼樣的生活品質？

這是在諮商中，諮商師能與來談者共同探索與建立的內在結構。當這個結構被建立起，且在穩定的會談中感受到確定，這可以回到來談者身上，成為一種安定自己的力量。

｢感受到自己的價值，在受傷的人身上，從不是件容易的事。｣

倘若我們曾被深深的傷害過，那麼把自己的完整找回來，是我們可以為自己做的事。

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