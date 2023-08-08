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害怕過父親節？「我不喜歡你，但我愛你」承認不喜歡爸爸 你就跟自己和解了

聯合新聞網／ 文．周志建（諮商心理師）
不管你的父親是屬於哪一種型，請忠於自己的感覺，你是可以「不喜歡」父親的。你不需要急著跟父親和解，但你必須先跟自己和解。 示意圖／ingimage
不管你的父親是屬於哪一種型，請忠於自己的感覺，你是可以「不喜歡」父親的。你不需要急著跟父親和解，但你必須先跟自己和解。 示意圖／ingimage

小美的故事

我好怕過年過節，小時候每逢過年過節爸爸就開始發飆，亂發脾氣亂罵人，鬧得家犬不寧。有一年他甚至把年夜飯整桌掀掉，好好的年夜飯泡湯了，我好傷心、好憤怒。

每次看到父親我都嚇得躲得遠遠的，我覺得看到他比看到鬼更可怕。

小玉的故事

爸爸每次喝完酒就會變成一隻瘋狗，到處咆哮打人、打媽媽，小時候我們兄弟姊妹經常在半夜睡夢中被叫醒，爸爸會命令我們在客廳裡罰跪，當然是沒理由的。

後來我經常自半夜裡做惡夢、嚇醒，這都是拜爸爸所賜。

小米的故事

記憶中我的父親總是遊手好閒，他成天不是賭博、就是喝酒。喝完了酒，不是罵人就是到處惹事生非，他是一個不負責任的父親，也是一個失功能的父親。

後來學了心理學我才知道，那是因為他童年的創傷沒有過，他是一個受傷很重、很重的人。我理解他，但無法原諒他，因為我也必須說，「爸爸，您也讓我們受傷很重」。

小時候我經常禱告：「可不可以有一天放學回家，爸爸突然就消失了，那我們這個家就天下太平了。」這是我童年內心真實的渴望，但這樣的想望卻讓我充滿了罪惡感。

不管你的父親是屬於哪一種型，請忠於自己的感覺，你是可以「不喜歡」父親的。請你接納「自己就是不喜歡父親」，也請接納「我的父親就是這樣」，不要期待、也不要試圖想改變他，「因為你是改變不了他的」。

當你接納「他就是這樣」時，你就放過了自己，如此，你就愛了自己、也同時愛了他，因為「愛就是接納」。

你不需要急著跟父親和解，但你必須先跟自己和解。承認自己不喜歡父親，承認自己愛不了父親、甚至無法原諒父親，當下，你就是跟自己和解了。

當你接納自己「我目前就是這樣子」，不去強迫自己一定要喜歡爸爸時，你就與自己和解了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自山隱中的療癒師 / 周志建《當你接納自己時，你就與自己和解了》，未經同意禁止轉載）

父親節

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