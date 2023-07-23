老闆不可不慎！受性騷的員工56%生產力下滑 爆料者被打入冷宮

自身曾受到騷擾者中，56％表示工作表現會受到影響，通報公司後竟也有60％被「打入冷宮」，更有82.7％長期處在心理陰影之下。是時候反思社會結構的不正義，並尋求整體文化的前進了。

根據《遠見》「職場性騷擾 #MeToo」網路問卷調查，曾在職場上遭遇性騷擾的員工，其中有超過一半、56％表示，他們的工作表現因為遭受性騷擾而受到負面影響，對企業的殺傷力比以往認知的還要深遠。

被黃色笑話調侃、被色瞇瞇的眼神猛盯、被醉酒的伙伴輕薄等等帶來的陰影，不僅影響著他們的日常績效，更直接關係到企業的整體效益和生產力。

親歷性騷擾，無疑也將帶來情緒困擾、擔憂、壓力和焦慮，無法專注於工作，自然衝擊到工作效率與效果。56％，是一個值得雇主警醒的數字。

同時，還有35％的員工表示，雖然被人不舒服的方式碰觸肢體，或是難以採證的言語性騷擾，但他們的工作表現並未受到影響。這可能是因為自身成功地區隔了工作與個人經歷，或是展現了強大的抗壓性和調適能力。

然而，這絕不應該成為社會忽視或淡化性騷擾問題的理由。即使只有一個員工受到影響，雇主也應該致力於解決這一問題，健全通報機制，確保員工能在一個無騷擾、尊重每個人的工作環境中發揮最大潛力。

假使公司沒辦法對職場性騷擾堅決說不，即便是非當事人其實也會受影響，是非不分，辦公室氛圍無形中也會充斥負能量。畢竟，一個滿足、受尊重且有成長機會的員工，才能在工作崗位上發揮最大效能。

企業迂腐結構，爆料人反而被打入冷宮

一個臉書用戶披露，最小的弟弟在國中時幾乎每天被同學拖去廁所打手槍，回家也不敢說，如今小弟已經50歲出頭了，在便利商店打工，幾乎無法與人互動，惡夢沒有消失，這件事毀了小弟一生，「然而要跟誰追究？要向誰討公道？」

證諸《遠見》同一份調查中，還有一個值得所有人共同重視的議題，那就是性騷擾對受害者職涯發展的負面影響。

調查顯示，有60％的員工確認，在他們向公司通報職場性騷擾事件後，往後的職涯發展確實受到了負面影響。

這個百分比無疑很高，它展示了職場性騷事件發生了、公司獲知消息後，竟是予以通報者「前途無亮」的安排，不名譽事件中的受害者反而被打入冷宮。

宇達經貿法律事務所律師呂秋遠語重心長說，嫌犯身邊的人，一定知道怎麼回事，但是基於種種原因，他們可能會袒護這個人：「別因為這樣對人性失望，因為這才是真正的人性。」

遭受職場性騷擾，身心受創

在問及「遭受職場性騷擾後，是否對您個人心理情感造成影響？」時，驚人的83％的受訪者表示，在經歷了職場性騷擾之後，心理和情感受到了影響。

這樣高的比例顯示，來自暗處惡意滿滿的性騷擾，已成為一個不能忽視的問題，將對員工的心理健康造成巨大威脅。

從台灣#Me Too運動眾多爆料者的指證與傾訴，受害者掙扎於遺忘這些慘痛的經歷，不難看出他們內心的自責、抑鬱、自尊心受挫或工作效能下降等，進一步影響正常生活，雇主不可不慎。

知名律師呂秋遠建議，當同事或下屬反映自己不愉快的經驗，旁人需要做的是聆聽、信任、陪伴與支持，如果是主管，那麼更應該挺身而出，協助被害人做些什麼。

以上這些調查結果清晰指出，性騷擾需要在職場退散，雇主需要為員工提供更多的支援，並優先考慮他們的心理健康。

同時也需要在企業內部落實更廣泛的性別平等教育，以及更周密的性平申訴管道與程序，並提供必要的援助，幫助受害者從經歷的創傷中恢復過來。

調查方法說明 執行單位：遠見民意研究調查 調查對象：台灣地區20～65歲民眾 調查方式：網路調查 有效樣本：最終有效樣本共1,516份 調查期間：2023年6月29日至7月3日

（本文出自2023.07.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）