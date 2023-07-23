性騷零容忍「知易行難」？半數以上高階主管：公司內沒有處理程序

從《遠見雜誌》相關調查中得知，身為公司高階主管、老闆或負責人，理論上應該是要配合政策制定相關的內規，結果反而有超過一半表示公司無規範。難道職場性騷擾零容忍，對公司而言是「知易行難」？直接導致法令空轉？

聽聞近期職場性騷擾事件不斷爆出，女性白領小美（化名）不禁想問：「遇到上司或是客戶對我性騷擾，公司會幫忙主持公道嗎？」

根據《遠見雜誌》「職場性騷擾 #MeToo」網路問卷調查，當問到「若您遭遇到主管或同事的性騷擾時，通報給公司後是否會處理？」45％的受訪者認為公司應該會處理，15％的受訪者認為一定會處理。

兩者相加60％的比例，顯示了大多數受訪者對於公司處理性騷擾問題的期望和信心。

而對於客戶或外部合作夥伴的性騷擾，也有42％的受訪者表示「公司應該會處理」，13％的受訪者表示「一定會處理」。

然而，也有一些民眾對公司「會不會伸張正義？」持有懷疑態度。25％的受訪者表示公司可能不會處理主管或同事的性騷擾，加上填答「完全不會處理」者，約近三成民眾認為公司不會「與受害者站在同一邊」。

如若交叉分析，曾經遭受職場性騷擾的填答者，覺得公司後續不會處理的，比例更拉高到接近五成。還有28％的受訪者表示，公司可能不會處理客戶或外部合作夥伴的性騷擾。

雖然這些比例低於前述「公司會處理」的數據，但還是不可忽視的員工心聲。職場負責人必須體認到，性騷擾不分輕重，只有0和1的區別而已，有就是不行，公司處理性騷擾事件的態度也應如此。

更值得關注的是，當問及「您目前任職的公司是否有處理性騷擾案件的政策、規定或是程序？」，再交叉分析填答者的公司職級，竟有超過半數的高階主管／老闆／負責人表示，公司內沒有處理性騷擾案件的相關程序。

這或許是台灣職場上另一樁「思之極恐」，因為法律上明文規定，僱主在防範職場性騷擾上必須有所作為，有必要時將追究職場負責人未盡保護義務的責任。

根據《性別工作平等法》第13條第1項後段規定，僱用受僱者30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示。

另同條第2項規定，僱主於知悉前條性騷擾的情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施。若僱主違反防治職場性騷擾，處以10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

但從《遠見雜誌》這項調查中得知，身為公司高階主管、老闆或負責人，理論上應該是要配合政策制定相關的規範，結果反而有超過一半表示公司無規範。難道職場性騷擾零容忍，對公司而言是「知易行難」？直接導致法令空轉？

性騷擾有處罰嗎？ 根據《性騷擾防治法》規定，對他人行性騷擾者，處罰簡言之是罰鍰加上2年以下有期徒刑，以及民事賠償責任。上騰法律事務所律師丘瀚文在臉書上的貼文，指出自己很常聽到被害人因為證據面薄弱而選擇隱忍，但其實真的不必。「我們的司法對於性犯罪的舉證責任算是友善的，也不會要求被害者到多齊全的證據，甚至連訊問程序都有特別隔離措施，希望被害者都可以勇敢站出來，」丘瀚文寫道。

政府落實法令執行，防範職場性騷擾

經過《遠見》調查，問題「您認為那些方式有助於防範職場性騷擾？」中，結果顯示，不同方式的防範措施獲得了如下百分比的支持：

政府落實法令執行，69％的受訪者認為這是防範職場性騷擾的重要方式。這表明受訪者對政府的角色和責任有著高度期望，希望政府能夠確切執行相關的法律法規，確保職場環境的安全和尊重。

而也有61％的受訪者認為「提供社會支持及隱私保護」是重要的防範方式。59％認為要增加性平教育，還有58％認為要靠政府修法強化法令。另有43％的受訪者認為加強勞檢機制是一種防範職場性騷擾的重要方式。

新一波台灣 #MeToo運動頻繁爆料令人憤怒，只不過最後發展往往令人瞠目結舌：加害人承認性騷擾的事實後，有多少受到應有的公審和制裁？可能頂多「社會性死亡」。

反對職場性騷擾是標準，禁止任何冒犯別人的身體接觸是規則，《遠見》「職場性騷擾 #MeToo」調查是一次空前的真相披露，將職場惡夢曝曬在大太陽底下，見證台灣 #MeToo風潮中，何為衣冠禽獸？何為二次傷害？何又為執法被掏空？

沒有人應該遭受職場性騷擾，希望每個站出來揭露過往陰影的人，都變成照亮未來受害者的那束光。

調查方法說明 執行單位：遠見民意研究調查 調查對象：台灣地區20～65歲民眾 調查方式：網路調查 有效樣本：最終有效樣本共1,516份 調查期間：2023年6月29日至7月3日

（本文出自2023.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）