男孩女孩看過來！當遇上性騷擾時 八招能夠神救援

遭受到性騷擾、性侵時該怎麼辦？親愛的，以下的文章幫助你瞭解可以幫助你的資源。

性騷擾防治法實施至今，相關的重大申訴新聞並不多，似乎這個法規在於實務上的應用價值並不高。其實性騷擾申訴不多的原因，主要在於性騷擾行為多在模糊不清的界線上，舉證不易，加上「人際關係」壓力，讓這個法規有如口號一般，志在教育，不在懲罰。

有時我們穿著性感，並非全是為了引起他人的「性遐想」；就如同欣賞維納斯女神雕像一樣，有人會思考雕刻者的手藝，有人則會思考昨晚看的 A 片女主角身材比維納斯還惹火。簡而言之，性騷擾的認定，其實就在於「騷擾者」的「心態」；也因為「騷擾者」的心態難以猜測，造成性騷擾舉證上的困難。

在職場、在生活中，因為性騷擾難以界定，常讓我們手足無措。就讓我們透過法律，一步一步了解性騷擾，多一點力量保護自己！

STEP 1：什麼是「性騷擾」？

性騷擾最基本的定義是不當碰觸身體、言語帶有性別歧視口頭等，都算是性騷擾；此外，非你情我願、以交換利益為主的性活動，例如主管利用權勢要求性服務等；公開展示宣傳品冒犯他人，像是強迫別人看A片、寄送色情圖片或文章等也都算是性騷擾的範疇。

STEP 2：性騷擾 法律如何規範？

性騷擾防治法第二十條明定：「對他人為性騷擾者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。」；另外依性騷擾防治法第二十五條：「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。前項之罪，須告訴乃論。」；而性騷擾被害人除可依相關法律請求協助，也可在事件發生後1年內向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或縣市主管機關提出申訴。

STEP 3：性騷擾者在想些什麼？

喜愛性騷擾的族群，多在成長過程中有過不當的媒體吸收與體驗（情色資訊），當然也有在成年之後接收太多不當資訊，慢慢轉為中年色狼的比比皆是。至於這些不良訊息從何而來，又為何如此氾濫，也關係到政府在多媒體行業上的管制是否嚴格，以及監護人是否做好人格教育。

不過也有比較特殊的性騷擾類型，那就是「不知者無罪」型。其實他們也算是無辜，天生跟異性比較沒有距離，勾肩搭背對他們而言是很平常的事情，擁抱親吻更是家常便飯，例如外國朋友見面時會擁抱，親親臉頰以表示熱情、關心，在他們國家是很平常的行為，但對於風俗習慣較為保守的國家來說，就等於是侵犯我的人格與肉體了。

知名演員李察吉爾在印度參予一場宣導活動，可能不了解當地民風，為了提升現場氣氛，就在舞台上親吻起印度女主持人的手，之後擁抱女主持人，猛吻臉頰。李察吉爾這個行為真的奏效了，提升的不只是現場「氣氛」，也提升了印度人民的全國「憤怒」，事件嚴重到印度地方法院必須對他發出拘捕令，要他進印度監獄服刑。

這就是民風與觀念的不同之處，李察吉爾的行為在較為開放的國家眼裏，會視為一種熱情、友好、給予快樂的行為，但在保守國家出現這種場面，就得小心台下有沒有武裝激進份子潛伏，隨時變成肉靶的危機。

STEP 4：對付性騷擾之八大絕技

除了了解性騷擾，我們也可以先練就絕技，保護自己、預防侵犯！以下八大絕技，快讓他們成為你的錦囊妙招吧！

招式一：

害羞的人，可以選擇轉移地點，離變態的人遠點，或者提前下車；有力量的（特別是穿高跟鞋的）人，就狠狠地跺他一腳，踩他腳趾！再不行了就打１１０，讓警察叔叔幫忙！

招式二：

建議女性同胞乘公交車時，儘量側身站著，不要把背部整個“暴露”給身後的人，側身站既能用眼睛餘光觀察身邊人的動向，又不至於被人緊貼在身上，既防騷擾又防賊，一舉兩得！（當然，裙子穿得再短，都沒有人「應該」被侵犯）

招式三：

如果你正在喝水，就回頭噴他一臉；如果你正在吃串燒，就反手砸他臉上，燙死他；如果你正在補妝，就拿胭脂唇膏在他臉上描抹一氣，讓他也被「騷擾」。

招式四：

轉回來看著他，然後在角度合適的時候笑著用右腳膝蓋用力踢他一下，記得這時候還可以搭配甜甜笑哦！

招式五：

女孩出門時最好隨身帶小型電擊棒、哨子等防身武器，既可以防搶劫，也可以防騷擾。

招式六：

尋求身邊群眾的支援和幫助是非常重要的。如果不好意思喊抓色狼，甚至可以大喊“抓小偷”，扒手人人痛恨，一定可以借此擺脫“鹹豬手”。

招式七：

保護兒童。一部分「鹹豬手」特別選擇年齡小的學生下手，這些孩子膽小，被騷擾後也不敢聲張，遭到騷擾後極容易造成心理傷害。因此家長和老師應該教孩子怎麼防範「鹹豬手」，平時要注意孩子的心情變化，發現問題及時進行心理疏導。

招式八：

走為上計。專家指出，所有的對抗行為都應該以保證自己的生命安全為前提。如果單身一人明顯處於劣勢，可以選擇下車換乘擺脫「鹹豬手」，如果「鹹豬手」也跟著下車繼續尾隨，可以打 110 尋助。

以上，是否讓你對性騷擾有了更進一步的了解？平時多了解相關的法律常識以及應對方法，可以讓我們在遇上性騷擾時少一點慌張，多一點保護自己的力量喔！

性騷擾申訴管道

婦幼保護專線：113

勞委會職場性騷擾申訴專線：（02）85901220

台北市性騷擾評議委員會申訴專線：0800-089-995

台中市政府社會處電話：（04）2227-2139

高雄市家暴暨性侵害防治中心：（07）5355-920

現代婦女基金會：（02）2391-7133

職場、校園性騷擾可向各縣市勞工局或學校輔導室投訴