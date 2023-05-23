《車貞淑醫生》發現朋友伴侶外遇時該不該戳破？話一出口 朋友可能做不成

正在追的韓劇《車貞淑醫生》，我想問大家：當妳的家人、同事知道妳的伴侶有外遇，妳會希望有人告訴妳嗎？當妳知道（或真的看到）同事或朋友的伴侶有外遇時，妳會告訴那位不知情的人嗎？

如果我是車貞淑，當我尚未察覺 或 我已經懷疑但缺乏證據時，我會希望有人告訴我實情。就像第十集的劇情，車貞淑坐上計程車，跟蹤老公跟小三的座車，要去一探究竟的時候，突然間，她請計程車司機不要再跟車追蹤了。此時，計程車司機繼續開車並且告訴車貞淑：「要看到結果才能決定新的開始！」

真相或許讓人難以承受，但必須看到「結果」才能有新的開始。

我們會擔心告訴蒙在鼓裡的當事人，會不會被認為是在挑撥、散佈謠言？我經歷過「婉轉」地提醒當事人，她的伴侶可能有問題，因為我親眼看到她的伴侶跟別的女人牽手約會。

後來證實這名男子確實搞外遇，但我的朋友選擇原諒，之後朋友漸漸疏遠我。有了這次經驗後，我告訴自己，不要管閒事，尤其不要管別人的感情、家務事。

但 有點矛盾的是：如果換成是我，我會希望有人提醒我。我未必會全盤接受聽到的話，因為我會先查證，如果查證屬實，我感謝朋友的提點；假設查證後發現是謠言，我會思考我對這位”傳話”朋友的認識，再決定未來是否繼續往來。

至於家人知情卻隱瞞我，這點，我很難接受。

劇中車貞淑的婆婆及車貞淑的一雙兒女都知道車貞淑被老公背叛了，大家卻以「要維護這個家的完整」、「媽媽知道爸爸外遇會非常傷心」為由，決定一起隱瞞真相。

簡單說，讓這個家維持原來的樣貌，要「以大局為重」，車貞淑繼續當個不知情的傻瓜元配，是應該的。

問題是：以大局為重的「大局」，由誰來定義？這是誰的「局」？誰有權力可以決定犧牲誰的權益、藉以維護其他人的利益？

對車貞淑的婆婆而言，對媳婦隱瞞兒子外遇的事實，表面上是為了維持「家」的完整性，事實上，這位婆婆需要的是 一個可以符合她潔癖標準的打掃工具人。「妳搬出這個家後，誰來打掃家裡呢？之前找的幫傭，我沒有一個滿意的，她們打掃都沒有妳打掃得乾淨。」這是劇中車貞淑要搬到醫院宿舍住時，婆婆說的話。

至於車貞淑的兒女們以「擔心媽媽傷心」為由，選擇對媽媽隱瞞爸爸外遇；事實上，是他們希望這個家還能跟以前一樣，每次回家有媽媽在、可以吃媽媽煮的飯。這是兒女的需要、子女的心願，未必是車貞淑的需要。

至於外遇老公選擇隱瞞老婆，這就不用解釋是為了誰的需要了。

家的「大局」究竟是誰的局？

每個家庭成員如果都一樣重要，遇到「大局為重」、有必要犧牲某些人的權益時，所有的犧牲應該是出於愛、出於自願，而不是多數人集結起來決定犧牲哪一個人。這樣的「大局為重」等同「家人80」！（有些敏感字眼，fb會屏蔽，我用80取代ㄅㄚˋㄌ一ㄥˊ）。回到這篇貼文一開始的問題，你會怎麼做？

（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《《車貞淑醫生》觀後》，未經同意禁止轉載）