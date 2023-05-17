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「身體借我一下」人妻高燒遭強行性行為 從此封閉身心

如何出版／ 文‧ 今井伸
一名人妻因發高燒昏睡，先生卻摸到床上說「身體借我一下」。因為發高燒全身無力連抵抗的精神都沒有，任由先生為所欲為。從此之後，無論如何都再也無法回應先生的索求。此為示意圖，與文章中提及事件及人物無關。圖片來源：Ingimage
一名人妻因發高燒昏睡，先生卻摸到床上說「身體借我一下」。因為發高燒全身無力連抵抗的精神都沒有，任由先生為所欲為。從此之後，無論如何都再也無法回應先生的索求。此為示意圖，與文章中提及事件及人物無關。圖片來源：Ingimage

必須體貼對方 並且擁有隨時都能中斷的從容

女性的性反應為緩慢推進，而且也可能因為生理週期導致身體不舒服，如果開始生理期，當然也會疼痛出血。在預定做愛當天突然開始生理期的情況也不在少數。

這時候可以乾脆地中斷。對於男性而言，隨時保有這樣的從容與體貼非常重要。擅自繼續，硬是要「再一下下」，或者明明生理期，還纏著要插入，要求「我只放進去前面一點點」等行為，都必須嚴加克制。

無視對方的狀態，擅自做到最後，會導致什麼後果呢？為各位介紹我所隸屬的日本性科學會性研究會的諮商師所輔導的，某對無性夫妻的案例。前來諮商的是一位女性，她的煩惱是自己再也無法回應先生的索求。

先生對於妻子為什麼不再答應跟自己做愛，似乎一點頭緒也沒有。不過，在諮商師的仔細詢問之下，終於發現無性生活的開端，源自於三年前的某件事。當時那位女性因為發高燒而昏睡，先生卻窸窸窣窣摸到床上說「身體借我一下」，然後就開始插入。

因為發高燒而全身無力的女性連抵抗的精神也沒有，所以她當時就放棄掙扎，任由先生為所欲為。然而從此之後，無論如何都再也無法回應先生的索求……。

這對夫妻原本感情和睦，夫妻關係也沒什麼特別的問題。但僅此一次任性缺乏體貼的性愛，就深深地傷了妻子的心，導致她好幾年都對先生封閉身體與心靈。

就算是情人或夫妻，也不必然每次都需要答應對方的性愛索求。這位先生最大的問題，就是完全沒有察覺自己當時只是把妻子當成工具。

圖為《射精道》書封。如何出版社提供
圖為《射精道》書封。如何出版社提供
對方生病虛弱的時候，不能夠由健康的自己主動要求性愛。如果立場調換過來，你會怎麼想呢？只要想像一下應該就能明白。

請揚棄「因為是女友（妻子），答應男友（先生）的性愛要求是理所當然」，或者「無論如何都要做到自己射精為止」「不做到自己滿意不罷休」之類的想法，最好抱持著「無論開始還是結束，都要先看對方的表情再決定」的態度。如

果觀察對方的狀況，判斷最好中途停止，那就自己之後再打出來就好了。我想臨機應變的「肌膚相親而不射精」，才是最帥氣的行為。

（本文出自如何出版【射精道】，未經同意禁止轉載。）

性愛

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