孝子變眼鏡師傅第一把交椅 原始的鏡片「靉靆」宋朝就有

「唉，真的老了，眼睛常常看不清楚啊。」董如蘭是位有知識的婦女，丈夫孫志儒曾做過福州、漳州知府，家境還算不錯。自從丈夫去世後，家裡只剩她跟兒子相依為命。既沒剩多少積蓄，又遇到明清交替的亂世；既要為生活操心，又要教兒子讀書識字，她的生活過得異常艱苦。

但她最近發現：看東西時有種越來越模糊的感覺，讀書也備感費力。

唯一令她欣慰的是，兒子孫雲球不但懂事，也很聰明，非常勤於學習，尤其喜歡鑽研數學、測量、演算法等知識，時不時還會利用木塊、石頭搭建一些稀奇古怪的模型。在當時，孫雲球這樣的人屬於異類，讀書人都喜歡詩詞歌賦，數理科學屬於沒人關注的冷門學科。

好在董如蘭並不強求兒子一定要做官，只要有一技之長能養活自己就好；畢竟學習知識並不一定就是為了做官。

這時，從山上採藥的兒子回來了，手裡還拿著一顆水晶石。只見他專注地觀察這顆石頭，一下子拿它對著太陽看，一下子又拿它對著手掌看。

「娘，您來看！」孫雲球興奮地喊道。「這是什麼？」只見孫雲球正拿著水晶石對著書，透過那晶瑩剔透的石片，書上的字變大了，真有趣。

「娘，以後我給您做一副眼鏡，您就能看清楚了。」在那個時代，眼鏡是舶來品，更是真正的奢侈品，很少有人家能用得起。

眼鏡在宋朝文獻裡早有記錄，像是宋朝的趙希鵠在《洞天清錄》中記載：「靉靆（音「愛戴」），老人不辨細書，以此掩目則明。」而「靉靆」其實就是比較原始的鏡片。

到了明朝，已有眼鏡從西洋舶來的記載，在當時仍然是罕見的物品。明朝嘉靖時期的郭瑛在《七修類稿》中寫道：「聞貴人有眼鏡，老年觀書，小字畢見，誠世寶也。」清朝趙翼在《陔餘叢考》中記載：「古未有眼鏡，至明始有之，此物在前明極為貴重，或頒自內府，或購自賈胡，非有力者不能得。本來自外洋，皆玻璃所制。」

到了明朝末期，杭州成為早期的眼鏡製作中心，但貧窮人家還是買不起。孫雲球聽說杭州有許多技術高超的製鏡師傅，便想去學習。

母親答應了兒子的請求，她認為，只要肯學習鑽研，不論做哪一行都有前途。孫雲球就這樣從吳江來到了杭州，這裡有許多製作眼鏡的工坊，他也成了工坊裡的學徒。

學霸就是與眾不同，孫雲球年少時所讀的書在這裡派上了很大的用場，他在製作眼鏡的過程中結合了幾何、物理、數學等知識，很快掌握了「磨片對光」的技術，開創性地以水晶材料磨製鏡片，富有創新精神的他很快就成了全杭州最厲害的鏡片加工師傅。

創新是永無止境的。孫雲球考慮到學徒以手工磨鏡片容易損傷材料，於是又研製出磨製鏡片的「牽陀車」，實現了鏡片製程的半自動化。

儘管技術已可謂爐火純青，孫雲球仍覺得自己的水準還需要提高，又向許多不同領域的大師請教；例如他向杭州的陳天衢學習光學，向蘇州的薄玨學習物理知識。有了積蓄後，他便開了自己的店，這樣一來，就更便於深入研究了。孫雲球還經常召集鏡片相關領域的專家與高級技工，到蘇州舉行「學術研討會」，一邊遊玩，一邊討論研究新技術。

他將光學知識、打磨技術與蘇州地區雕琢玉石的工藝相結合，成功磨製出各種凹凸透鏡，又利用水晶石磨製成存目鏡（相當於簡單的顯微鏡）、萬花鏡（相當於萬花筒）、放大鏡、夜明鏡、千里鏡（望遠鏡）等各類光學鏡片。

他的好友文康裔在〈讀《鏡史》書後〉中寫道：「其遠鏡尤為奇幻，偕登虎丘巔，遠觀城中樓臺塔院，若招致幾席，了然在目；（中略）神哉！技至此乎！（中略）先生資我披覽誦讀者，殆錫我以如意珠也。悉之有數十種類，各有不同，而功用亦迥別。」

文康裔有很深的近視，孫雲球曾和他一道登上蘇州虎丘山，用自製的望遠鏡眺望；透過鏡片，他清晰地看到蘇州城內的樓臺塔院、樹木花草。文康裔不禁感嘆：真是神人哪！

要讓奢侈品成為普通百姓用得起的產品，就得讓大眾掌握核心技術。孫雲球根據自己長期的實踐與研究，寫了一本關於製作眼鏡的書籍《鏡史》，讓各商家能依據書中的方法製作鏡片，生產效率大大提高。清代任兆麟所編纂的《虎阜志》中記載：「令市坊依法製造，鏡遂盛行於世。」

鏡片的價格自此變得平易近人，就算是普通老百姓也能買得起。清代的葉夢珠在《閱世編》中寫道：「順治以後價漸賤，每副值銀不過五六錢。近來蘇杭人多製造之，遍地販賣，人人可得，每副值銀最貴者不過七八分，甚而四五分，直有二三分一副者，皆堪明目，一般用也。」

圖為《和古代學霸擊個掌》書封。究竟出版提供 孫雲球的母親還親自為《鏡史》作序，只可惜，這樣的書籍與技術並未被當時主流知識分子重視。

學霸不僅僅是考試專家，只要在自己所屬的領域中精耕細作，成為技術高超的專家、造福人民，就能獲得社會的認可。

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