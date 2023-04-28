65歲媽媽慣性50通以上連環call 上有老下有小的她飽受折磨

令人厭煩又無法斬斷的緣份

要是媽媽的婚姻不幸，或配偶過世，或離異，媽媽對女兒的固著情感會更強烈。女兒曾是撫慰媽媽孤獨心靈的人，倘若女兒婚後離開自己，媽媽會想取代扮女兒配偶的角色，或是妨礙女兒的夫妻關係。

「媽媽愛你，所以我們之間不能有秘密！」女兒會壓抑情緒，在媽媽面前，凡事以媽媽的意見為中心，不表達想法。因為如果我表達我的想法的話，媽媽會絕望。

「我應該要對媽媽好，何必說那些話讓事情變得更糟呢？我忍耐就好了。」女兒習慣性壓抑，變得沉默。這種母女關係不會因為時間過去，母女年紀都大了而有所改善。

呂琴今年四十歲，呂琴媽媽六十五歲。呂琴過去四十年飽受媽媽折磨，直到現在也是。呂琴要是沒接到媽媽的電話，媽媽就會打五十通以上的奪命連環call，打到她接。媽媽打電話多半是因為沒米、沒菜、或要去醫院。

媽媽喊著自己老了，但其實呂琴也被病痛所擾，常常肌肉痛、頭痛或消化不良。然而，只要呂琴稍有疏忽，媽媽就會不滿抱怨：「你當人女兒的，都不會替媽媽著想嗎？我活著有什麼用，我唯一的女兒也瞧不起我……」。

呂琴有小學五年級的女兒和小學三年級的兒子，正是要專心照顧家庭的時期，但她因為要照顧媽媽，沒有多餘心力放在家庭上。

呂琴從小就覺得有個潑辣的媽媽很丟臉，所以沒告訴先生自己在媽媽那裡承受的壓力。打從呂琴媽媽住院以後，呂琴照顧媽媽，無法分心照顧孩子，只能給他們零用錢，讓兩個孩子放學後自己買漢堡吃，或乖乖地待在家裡。

呂琴爸爸去世前住院時，媽媽曾吃醋，覺得呂琴太照顧爸爸了。在爸爸過世後，呂琴對媽媽的情緒長期積累，接受了精神科諮詢，短短一個月就瘦了十公斤。從小時候起，媽媽扭曲的母愛禁錮住呂琴的身體，也禁錮了她的心。

傾斜的重心

兩個孩子目睹呂琴的痛苦，怕媽媽更難過，不敢淘氣，也不敢表露難過。呂琴想到兩個孩子流下了淚。「孩子們很乖，但看起來狀態也不好。」

呂琴的兩個孩子在應該得到媽媽照顧的年齡，卻沒能得到媽媽情緒上的支持與共鳴。他們在媽媽面前雖然裝得若無其事，實際上被校園社交恐懼症和不安折磨，情況和呂琴差不多。

我問呂琴：「要是兩個孩子和您將來過一樣的人生，您覺得怎樣呢？」

呂琴一直認為自己不像媽媽一樣，不會對孩子們施加壓力，也不會強迫他們做任何事，孩子們不可能受到傷害。但當她意識到自己和媽媽殊途同歸，一樣反覆地造成孩子們的不安情緒，給了下一代相同強度的痛苦和傷害時，她受到很大的打擊。

「我到底做了什麼？」呂琴痛哭表示不想讓兩個孩子走上自己的後路。她的小時候充斥著「媽媽需要我，媽媽很辛苦」的想法，所以即使結婚生子，她也自然地接受媽媽的固著情感，不知不覺中把生活重心放到媽媽身上，而不是丈夫與孩子身上。

圖為《討厭媽媽的我，是不是個壞女兒？》書封。皇冠出版社提供 呂琴幫媽媽洗碗、洗衣服，看母親的臉色，而她的兩個孩子擔心媽媽因為外婆太痛苦，很怕媽媽會死掉。孩子們的不安和憂鬱症影響到學校生活。矛盾的惡性循環與情緒上的虐待，一代一代傳承著。

（本文出自《討厭媽媽的我，是不是個壞女兒？》，皇冠出版社，未經同意禁止轉載。）