為何錢總不夠用？父母掛嘴邊的一句話 竟成了他的財務魔咒

小藍今年即將邁入30歲，是個很努力的年輕人，從出社會開始就在銀行服務，同時還在業餘時間兼差做代購，工作七、八年下來，除了工作年資，有的就只是每個月見底的帳戶以及待繳的車貸、信貸，小藍總是安慰自己，那是因為父母早年經商失敗，自己也要負擔家中債務才會如此；但隨著時間過去，家中債務彷彿像個無底洞般地深不見底，加上自己的貸款，那個 曾經想要30歲買房的夢想，似乎離自己愈來愈遠...此時的小藍內心愈來愈茫然，也愈來愈煩躁。

「我都這麼努力了!為什麼還是存不到錢？」、「我都這麼努力了！為什麼負債總是還不完？」帶著這些「為什麼」的小藍走進諮商室尋求協助。

#走進諮商室後的小藍找到了問題的根源

經過幾次會談，小藍發現那些造成他財務一團亂的原因，一直都不是賺不夠多這麼簡單。

會談中小藍告訴心理師：「錢不夠，再多努力一點就好了」、「錢不夠， 再省一點就好了」，原來這些想法是小藍的父母從小就掛在嘴邊的話；在 心理師嘗試了解小藍的過程中，發現到小藍沒有記帳的習慣，而這個沒有的習慣，則是來自於小藍的母親曾經對小藍說過的一段話：「每個月還錢，都不夠了還記什麼帳？等有更多的錢了再來記吧！」就是這個小學時期聽過的一段話，竟從此深深地影響著小藍。

小藍這才開始明白，過去那些他所不知道「為什麼」的底層，原來是原生家庭帶給他根深蒂固的觀念，而這些想法與觀念小藍卻從來沒有發現；從小到大，小藍都覺得父母的想法是世界上最合理的規則。

小藍有懷疑過嗎？其實有的，但當小藍開始對這些規則產生懷疑時，曾經面臨到的是失去父母照顧的危機感，於是開始選擇放棄懷疑，所以小藍甚至開始轉頭懷疑自己。

而這些影響逐漸成為小藍潛意識的一部分，讓這些看不見的意識，對現在的小藍造成了莫大的影響。

#從心理師的角度看小藍

以Satir理論來看，小藍的財務混亂狀態與迎合父母的討好模式就是他的冰山表層，而這個討好模式，也可以稱為「求生存的姿態」。

而這個應對姿態，是來自於小藍為了可以求生存、保護自己，為了得到父母的愛、得到父母的認同，接受了父母的規則與想法，這些種種原因造就了小藍的應對模式，對討好者來說，一旦表達自己，就得不到重視與愛。

對小藍來說，能覺察自己的溝通姿態並為自己的狀態負責，這會是第一步的功課，比如知道自己正在討好，並且願意為討好的後果負責，這就會是成功的第一步了；除了溝通姿態之外，在我們的內在還有感受、價值觀、期待、渴望，以及我認為自己是個什麼樣的人等等不同的層次。

透過諮商，小藍開始明白，唯有先好好了解自己，才有機會發現更多的可能性。至少，現在的小藍不再那麼無力與茫然了。

諮商怎麼開始

若你如故事中的小藍一樣，那麼可以尋找擅長金錢議題或是對於財務規劃經驗相對豐富的心理師談談；由心理師協助你，探索內心我們還不了解的層次，化解讓我們在議題上卡住的信念。

（本文出自看見心理「都這麼努力了，為何錢總是不夠用」，未經同意禁止轉載。）