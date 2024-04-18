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暴雨襲北市上班上課民眾全濕透 網求蔣萬安「輕輕耳語」放1日暴雨假

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市今天一早許多行政區大雷雨，北市災防辦公室表示，氣象署已針對北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防警告訊息，持續時間至8時33分；提醒該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率。記者林伯東／攝影
台北市今天一早許多行政區大雷雨，北市災防辦公室表示，氣象署已針對北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防警告訊息，持續時間至8時33分；提醒該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率。記者林伯東／攝影

台灣北部今(18)日上午7時32分針對新北市、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、台北市、基隆市共6縣市發布大雷雨訊息，持續時間至8時30分。台北市長蔣萬安隨即於7點多在臉書發布提醒市民上班上課注意訊息。不少網友紛紛大讚蔣萬安市長是看過最帥的男人，因為在暴雨中趕著上班上課而全身濕透，讓人期待蔣市長再度「輕輕耳語」，能放市民一天「暴雨假」。

蔣萬安市長在今日上午7點多發布提醒市民上班上課請注意的訊息。表示目前強對流雲系已通過士林及北投區，北投區最大時雨量已達48.5毫米，預估未來1小時，台北市全區時雨量仍可達40毫米以上。他提醒市民朋友出門上班上課要小心安全，也向市民報告，台北市相關局處已完成整備，災害應變中心也提升至三級強化開設，做好隨時應變的準備。

網友見文紛紛感謝市長關懷，「市長就是那麼體貼市民的安全」，但很多人都在問：「怎麼還不放假啊？」、「覺得我們需要的是停班停課」、「雨超大，通勤的大家，真的好狼狽」、「暴雨假保障民眾安全」、「應該延後上班兩小時」。

一名網友寫道：「萬安，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了。每當風雨來襲，您總是一聲下令，護及所有台北人的安危。萬安，您的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的您總是會讓人覺得安心。每逢天災襲來，台北人民徬徨無助時，您總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今豪雨侵襲，瘦弱無力的我們，是否可以聽見您那宛如純真佳音般的聖旨呢？」。

大雷雨 淹水 蔣萬安

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